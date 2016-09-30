أولاند يعتبر أن مشاركة عباس في جنازة بيريز دليل على عدم التخلي عن السلام

القدس المحتلة- أ ف ب- اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الجمعة أن مشاركة نظيره الفلسطيني محمود عباس في جنازة شيمون بيريز في القدس دليل على عدم التخلي عن السلام.

وقال أولاند لصحافيين بعد انتهاء الجنازة التي شارك فيها قادة من دول عدة، “اعتقد أن الرسائل التي بعثت وحضور محمود عباس ايضا (…) مفادها اننا لا نتخلى عن البحث عن حل من أجل السلام”.

واعتبر أولاند أن الجنازة كانت فرصة لعباس “ليلتقي لوقت قصير مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

والتقى أولاند ايضا بعباس لربع ساعة على هامش الجنازة.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن “السلام لن يضيع طالما نقاتل من أجله”.

واعتبر أولاند ان بيريز الذي وصفه ب”صديق عظيم لفرنسا”، كان “يخاطب فرنسا، لانه كان يعلم أي دور كان بامكانها القيام به (…) ويمكنها القيام به اليوم من أجل السلام”.

وتسعى باريس إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لاحياء عملية السلام المعطلة بين اسرائيل والفلسطينيين منذ نيسان/ ابريل 2014. وترفض إسرائيل أي اطار دولي وتصر على العودة الى المفاوضات المباشرة.