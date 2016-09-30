إسرئيل تدفع 20 مليون دولار كتعويضات لذوي ضحايا “مافي مرمرة”

أنقرة- الأناضول- دفعت إسرائيل إلى تركيا 20 مليون دولار، كتعوضيات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة” في 31 مايو/ أيار 2010.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، الجمعة، إن إسرائيل دفعت 20 مليون دولار كتعويضات لذوي ضحايا سفينة “مافي مرمرة، وذلك بموجب تفاهم مسبق بين أنقرة وتل أبيب في هذا الشأن.

وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو/ حزيران الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة “مافي مرمره” التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

ووفقًا لاتفاق التطبيع، تدفع إسرائيل تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لعوائل شهداء “مافي مرمرة”، ويقوم الطرفان بإجراءات من شأنها تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة من الكهرباء والماء.

وستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه في أسرع وقت.

وصادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نهاية أغسطس/ آب الماضي، على مجموعة من القوانين من بينها، قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل تنص على دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة”، ونُشر بنود القانون بالجريدة الرسمية في مطلع سبتمبر/ ايلول.