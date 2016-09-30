الرئيس الإسرائيلي يلتقي نظيره الفلسطيني في القدس

القدس المحتلة- الأناضول- التقى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الجمعة، نظيره الفلسطيني محمود عباس، على هامش مشاركة الأخير في جنازة رئيس إسرائيل السابق، شمعون بيريز، في مدينة القدس المحتلة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “ريفلين التقى عباس قبل مراسم جنازة بيريز في مدينة القدس″.

ونقل البيان عن ريفلين قوله خلال اللقاء “نؤكد على أهمية بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي”، فيما عبر الرئيس عباس عن أمله بأن يلتقي ريفلين في ظروف أخرى، بحسب نص البيان.

وكان عباس قد تصافح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش مشاركته في جنازة بيريز.

ولم يلتق عباس مع نتنياهو منذ العام 2010، ومع ذلك فقد جرت بينهما مكالمات هاتفية في مناسبات اجتماعية، وتصافحا في فرنسا نهاية العام الماضي، على هامش قمة المناخ.

وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت روسيا عن مبادرة للقاء بين الطرفين في موسكو، في إطار إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عامين، وهو ما وافق عليه الطرفان من حيث المبدأ، دون التطرق لأي موعد محدد.

والخميس، قرر عباس المشاركة في جنازة بيريز التي تشهد مشاركة غربية واسعة، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وخلال الأيام الماضية، ازدادت حدة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وظهر ذلك في تصريحات قادة الجانبين، فقد قال الرئيس عباس في حوار مع الأناضول، الأحد الماضي، إنه يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق سلام مع نتنياهو، بينما هاجم الأخير الرئيس الفلسطيني، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس قبل الماضي، قائلا “الرئيس عباس.. أمامك خيارين يمكنك أن تواصل نشر الكراهية أو العمل معي”.

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية توقفت في أبريل/ نيسان 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين من سجونها.

وفي سياق آخر، لفت مكتب الرئيس الإسرائيلي في ذات التصريح، أن ريفلين اجتمع أيضا مع ملك إسبانيا فيليب السادس، وتلقى منه دعوة لزيارة بلاده.

كما استقبل ريفلين في مكتبه، بعد الجنازة، أمير ويلز، شارلز، وعبر له عن تقديره للقدوم إلى إسرائيل من أجل المشاركة في مراسم الجنازة.

وجرت المراسم النهائية لجنازة “بيريز″ مساء الجمعة، وتم دفنه بمراسم رسمية في “جبل هرتسل” بالقدس المحتلة.

وتوفي بيريز الأربعاء، بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وعلى الرغم مما عُرف عنه عالمياً بأنه رجل سلام، وحصوله على جائزة نوبل للسلام مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1994، إلا أن الرجل يمثل بالنسبة للعرب “قاتل الأطفال” في “مجزرة قانا” جنوبي لبنان عام 1996، وأيضا من مهندسي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.