حنان مطاوع منزعجة والسبب زوجها

القاهرة ـ عبرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن سعادتها بالاهتمام بخبر زواجها من المخرج أمير اليماني، ولكنها تكره المبالغة في تناول صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

حنان مطاوع، قالت في تصريحات صحافية “إن الإحساس بالسعادة بالاهتمام بخبر زواجها بدأ يختفي ويتحول غلى شعور بالانزعاج بسبب المبالغة في الاهتمام بزواجها وبهذه الصور”.

وأضافت “ليس خوفي من الحسد هو سبب انزعاجي ولكني أكره المبالغة في كل شيء، فأنا اندهش من الاهتمام الزائد بخبر زواجي، والتداول المستمر لصوري مع زوجي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكني في نفس الوقت أكن الاحترام للجمهور، وأعرف أن هذا الاهتمام من حبهم لي وسعادتهم بزواجي”.