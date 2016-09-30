مايا دياب: لهذا هاجمت أحلام

دبي ـ كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب سر هجومها على الفنانة الإماراتية أحلام، وانكراها معرفتها قائلة: إن سبب ذلك يعود لهجوم أحلام على اللبنانيين.

مايا دياب، قالت “إن أحلام نشرت قصصًا سيئة على صفحتها على “تويتر” عن الشعب اللبناني والبنات اللبنانية، مؤكدة أن أحلام بتغريداتها لم تخصص بكلامها بعض الإعلاميين كما وضحت ولكنها عممت الامر على كل اللبنانيين”.

وكانت النجمة الإماراتية قد شنت هجومًا منذ أشهر على اللبنانيين قائلة “يتكلموا عن رأسهم الملكة خل يلموا الزبالة اللي ملت الشوارع كنوع من الوطنية”.