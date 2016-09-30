جثة طفلة قتلت قبل 300 عام ترمش بعبونها

لندن ـ نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا مرفقاً بفيديو مريب، أظهر جثة طفلة كاثوليكية، طعنها والدها حتى الموت منذ 300 سنة، وهي ترمش بعينيها لأحد السياح.

ويُظهر الفيديو “جثة الفتاة سانتا إينوسينسيا وهي تفتح عينيها لأول مرة منذ قرون، من خلال عدسة زوار كاتدرائية غوادالاخارا في المكسيك، حيث يتم الحفاظ عليها في الشمع″.

يشار إلى أن “أسطورة سانتا إينوسينسيا تتضمن قصة فتاة شابة قُتلت على يد والدها بعد تناولها القربان المقدس″.

وتوضح القصة أن والدها حظر عليها اعتناق الكاثوليكية، لكن الفتاة هربت لتنضم إلى هذه الديانة، بعد مصادقة إحدى الراهبات.

وتعرضت الفتاة بعد عودتها إلى الديار عقب حفل القربان المقدس لهجوم عليها من قبل والدها، الذي طعنها بالسكين عدة مرات. ونقل جثمان الفتاة في وقت لاحق إلى الكاتدرائية، لتبقى دليلا على حبها للقربان المقدس.