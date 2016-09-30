ضرب زوجته لأنّها أرضعت طفلتهما أمام الطبيب

لندن ـ تبحث شرطة ولاية نيو مكسيكو الأميركيّة عن رجلٍ قام بضرب زوجته لأنّها كانت تُرضع مولودهما أمام طبيب.

ووفق تقرير الشرطة، غضب الزوج رفاييل أوروزكو حين بدأت زوجته بإرضاع طفلتهما التي ولدت في اليوم نفسه أمام الطبيب الذي دخل إلى غرفتها للاطمئنان على صحّتها وعلى صحّة الطفلة.

وضرب رفاييل (22 عاماً)، يوم 21 أيلول، زوجته على فمها حين كانت تحمل طفلتهما في ذراعيها كما صفع الطفلة على رأسها قبل أن يتدخّل طاقم المستشفى في مدينة البوكيرك.

وقالت الزوجة عايشة هارت للشرطة إنّ زوجها يغار كثيراً وشعر بالغيرة حين رآها ترضع طفلتها أمام الطبيب وضربها شتمها.

وهرب الزوج من المستشفى بعدما واجهه طاقم عمل المستشفى وتبحث الشرطة عنه.