مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار في اليمن

عدن ـ أ ف ب ـ قتل شخصان يشتبه بانهما عنصرين في تنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار في وسط اليمن، على ما أفاد مسؤول محلي الجمعة.

وقال المسؤول ان الغارة استهدفت العنصرين الخميس في رداع في محافظة البيضاء.

والولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في شبه الجزيرة العربية.

واعلنت واشنطن الاربعاء أنها شنت غارتين بطائرتين من دون طيار الأسبوع الماضي ضد التنظيم المتطرف، ما أسفر بحسب واشنطن عن مقتل أربعة عناصر من “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع اليمني للتنظيم.

وقال الميجور جوش جاك الناطق باسم القيادة المركزية الاميركية في بيان ان “القيادة المركزية تواصل حماية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها من هذه التهديدات بمنع تحول اليمن الى ملاذ لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب”.

وتعد الولايات المتحدة هذا الفرع من اخطر اذرع القاعدة عالميا.

واستفادت التنظيمات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

وبدأ التحالف في آذار/مارس 2015 دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وفي وقت سابق من هذه السنة، بدأ التحالف العربي باستهداف الجهاديين كذلك، ما مكن القوات الحكومية من استعادة مناطق في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي، كانت تحت سيطرتهم منذ اكثر من عام.

وادى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 6600 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.