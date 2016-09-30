انتشال رضيعة سورية على قيد الحياة من تحت الأنقاض بإدلب

إدلب ـ الأناضول ـ انتشلت فرق الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، في مدينة إدلب شمال غربي البلاد، رضيعة من تحت الأنقاض، عقب غارات مكثفة لمقاتلات النظام السوري وروسيا على المدينة، فجر اليوم الجمعة.

وبحسب مصادر محلية في المدينة فإن مقاتلات حربية (لم يتم تحديدها إن كانت للنظام أم لروسيا)، قصفت بناءً سكنيًا مؤلف من 4 طوابق، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وصلت إليهم فرق الدفاع المدني.

وأثناء عمل فرق الإنقاذ، سمع أحد أفراد فرق الإنقاذ، صوت طفلة رضيعة، يأتي من تحت ركام المبنى المهدم، ليواصلوا عملية البحث، وبعد عمل دؤوب استطاع رجال الدفاع المدني انتشال الرضيعة وهي على قيد الحياة، ليتبين أن عمرها شهر واحد.

ويعتقد الدفاع المدني أن ذوي الطفلة “حميدة معتوق” ذت الـ 30 يومًا، لا يزالون تحت الأنقاض أو أنهم بين الأشخاص السبعة الذين انتشلت جثامينهم من تحت الركام، حيث يعمل فرق الدفاع المدني لتقصي هوية الضحايا القتلى.

وفي سيارة الاسعاف، لم يستطع “أبو كفاح” أحد عاملي الدفاع المدني من تمالك نفسه، لتنهار دموعه على الطفلة الرضيعة بين يديه، بحسب ما أظهره تسجيل مصور حصلت الأناضول على نسخة منه.

وأكد أبو كفاح، أن “الطفلة كانت في الطابق الرابع من البناء المنكوب، وأنَّ عمرها ثلاثين يوما فقط”.