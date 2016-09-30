هولندا تستدعي سفير روسيا بسبب تحقيق بشأن إسقاط طائرة ركاب ماليزية في أوكرانيا





أمستردام- د ب أ- استدعت وزارة الخارجية الهولندية سفير روسيا لدى أمستردام، بعد انتقادات موسكو إجراء تحقيق جنائي في إسقاط طائرة ركاب فوق شرق اوكرانيا في عام 2014.

وبعد الكشف عن نتائج التحقيق، الذي طال انتظاره، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال فريق محققين بقيادة هولندي: إن الصاروخ بوك الذي أسقط الطائرة أطلق من روسيا باتجاه منطقة الصراع.

وكانت الطائرة الماليزية (إم اتش 17) تحمل على متنها 298 شخصاً، ولقوا حتفهم جميعا في حادث التحطم.

ورفضت روسيا بسرعة نتائج التحقيق لكونها “ذات دوافع سياسية”.

ونفت روسيا أن الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يقاتلون في المنطقة كانوا وراء الحادث، بل تلقي باللوم على الجيش الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز اليوم الجمعة في لاهاي: “الانتقاد بدون أساس ضد المحققين أمر غير مقبول”.

وشدّد كوندرز أن الفريق نفذ تحقيقه دون تحيز.