الإعلان عن جائزة نوبل للآداب في 13 أكتوبر

ستوكهولم- د ب أ- قال عضو في الأكاديمية السويدية إن الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2016، سيتم يوم الجمعة 13 تشرين أول/أكتوبر المقبل، لتكتمل بذلك قائمة التواريخ التي سيتم خلالها الإعلان عن الفائزين بأفرع جائزة نوبل .

وهذا يعني أنه، على خلاف كثير من السنوات الأخيرة، لن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للآداب في نفس الأسبوع مع جائزتي العلم والسلام.

ولم يكن قد تم تحديد موعد لإعلان جائزة الآداب، التي يفترض أن تلي جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد التي يبدأ إعلانها من الإثنين المقبل.

وقال بير فاستبرج، رئيس لجنة المحكمين الخماسية التابعة لأكاديمية نوبل، والتي تقوم بالاختيار من بين خمسة من أقوى المرشحين لجائزة الآداب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، إن الموعد تم تعيينه وفقاً للنظام الأساسي للجنة، وليس علامة على أي “خلاف”.

وقال فاستبرج عن القائمة التي تتضمن خمسة أسماء “قدمت لجنة نوبل أفكارها بشأن القائمة القصيرة في 22 أيلول/سبتمبر الجاري”.

وجاء تصريح فاستبرج بعد يوم من الاجتماع الثاني للأكاديمية، عندما يشارك جميع الأعضاء وجهات نظرهم بشأن الخمسة مؤلفين المدرجين بالقائمة القصيرة. وقال إنه سيتم عقد تصويت أوّلي في السادس من تشرين أول/أكتوبر المقبل. أما التصويت الرسمي – في 13 تشرين أول/أكتوبر- فيتم قبل وقت قصير من إعلان النتيجة المقرر في الساعة 00:13 (1100 بتوقيت جرينتش).

وذكر أن الأكاديمية سجّلت هذا العام حوالي 220 مقترحاً في فئة الآداب.

وقال متحدث باسم الأكاديمية السويدية إنه لا يستطيع التعليق على موعد إعلان جائزة نوبل للآداب، مضيفاً أن الجدول الزمني سيكون قد “أعلن رسمياً يوم الإثنين”، من الأسبوع المقرّر فيه الإعلان عن الجائزة.