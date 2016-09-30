أمريكا: من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية بشأن سوريا حالياً

واشنطن- رويترز- قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “سي إن إن” الإخبارية اليوم الجمعة إن من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية لإنهاء الحرب السورية في ضوء هجوم الحكومة السورية بدعم روسي على حلب.

وأضاف تونر “من الصعب مواصلة الاعتقاد بجدوى عملية دبلوماسية في ضوء الأحداث على الأرض”.

كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال أمس الخميس إن واشنطن على وشك تعليق المحادثات الدبلوماسية مع موسكو بشأن سوريا، لكنها لم تعلن تعليق المحادثات إلى الآن.