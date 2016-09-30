السلطات الفرنسية تسمح بنشر عناصر أمن مسلحين باللباس المدني في القطارات وعربات المترو





باريس- أ ف ب- قررت السلطات الفرنسية ابتداء من السبت السماح لعناصر أمن مسلحين وباللباس المدني بالقيام بدوريات في القطارات وعربات المترو، في إطار تكثيف الإجراءات الأمنية خوفاً من اعتداءات محتملة.

وتم التصويت في آذار/مارس الماضي على قانون جديد حول سلامة وسائل النقل، نشر الجمعة، وينص على “توسيع الاعفاء من ارتداء البزة الرسمية” و”إمكانية حمل السلاح بمعزل عن البزة الرسمية” لعناصر الأجهزة الأمنية التابعة لخطوط سكة الحديد وقطارات المترو.

ويجب أن يخضع العناصر الذين سيقومون بهذه المهمات الجديدة لتدريب خاص، على أن تكون لديهم خبرة عمل في إطار أجهزة الأمن التابعة لسكة الحديد وقطارات المترو لا تقل عن خمس سنوات.

وفي آب/اغسطس 2015 تم تجنّب مجزرة في قطار كان يقوم برحلة بين امستردام وباريس عندما تمكّن ركاب فرنسيون وبريطانيون وأميركيون من منع شخص وصف بأنه إسلامي متشدد، من ارتكاب اعتداء.

وتعرضت فرنسا لاعتداءات عدة منذ كانون الثاني/يناير 2015 أدت إلى مقتل 238 شخصاً. كما استهدفت بروكسل باعتداءات في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي ما أدى الى مقتل 32 شخصاً وإصابة 340 بجروح.