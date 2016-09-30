 وسط أجواء التوتر بين روسيا ودول البلطيق.. السويد تقرّر الانضمام إلى مركز الاتصالات الاستراتيجي التابع للحلف الأطلسي

ريغا- أ ف ب- أعلن مركز الاتصالات الاستراتيجي التابع للحلف الأطلسي الجمعة أن السويد التي ليست عضواً في الحلف، ستنضم إلى هذا المركز الذي يتخذ من لاتفيا مركزاً، وسط أجواء من التوتر بين روسيا ودول منطقة بحر البلطيق.

وقال مدير هذا المركز في ريغا يانيس سارتس لـ “وكالة فرانس برس″ “إن الانضمام إلى مركز ستراتكوم التابع للحلف الأطلسي كشريك مساهم، هو خطوة طبيعية بالنسبة إلى السويد”.

وكان الجيش السويدي أعلن عودة جنوده إلى جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق، إثر تكهنات حول قدرة هذا البلد على الدفاع عن أراضيه بمواجهة روسيا.

والسويد ليست عضواً في الحلف الأطلسي إلا أنها عضو في الشراكة من أجل سلام الحلف التي أطلقت عام 1994 لتطوير العلاقة العسكرية بين الحلف والدول غير المنحازة.

وأضاف مدير المركز أن فنلندا، وهي أيضاً دولة غير منحازة في منطقة البلطيق، سبق وأن انضمت الى هذا المركز، الذي تأسس عام 2015، وسط تزايد القلق من أن تكون روسيا تسعى إلى التأثير على الغالبية الناطقة بالروسية في لاتفيا، في أوج الأزمة الأوكرانية.

والدول المشاركة في المركز، إضافة إلى لاتفيا، هي ست دول أعضاء في الحلف الأطلسي : بريطانيا واستونيا وألمانيا وايطاليا وليتوانيا وبولندا.

وأعربت فرنسا وهولندا عن اهتمامهما بالمشاركة في هذا المركز في المستقبل.