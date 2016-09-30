روسيا تعتزم استدعاء سفير هولندا بشأن التحقيق في سقوط الطائرة الماليزية





موسكو- رويترز- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها سوف تستدعي السفير الهولندي في موسكو في الثالث من أكتوبر تشرين الأول لتوضيح أسباب روسيا لعدم قبول نتائج تحقيق في تحطم طائرة الخطوط الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 2014.

كان فريق من المحققين الدوليين قدم يوم الأربعاء نتائجه التي تظهر أن منصة إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإسقاط طائرة الرحلة رقم ام.اتش17 فوق شرق أوكرانيا أحضرت من روسيا وأعيدت إليها فيما بعد، رغم نفي موسكو أي دور لها في الصراع الأوكراني.

واستدعت وزارة الخارجية الهولندية السفير الروسي في لاهاي لتوجيه توبيخ دبلوماسي له اليوم الجمعة، بعدما أدلت موسكو بتصريحات تنتقد التحقيق في تحطم الطائرة.

ونقلت الوزارة الروسية عن المتحدثة باسمها ماريا زخاروفا قولها إن موسكو ستوضح أسباب عدم قبولها المناهج التي اعتمد عليها التحقيق الدولي التي أخذت التحقيق “في اتجاه خاطئ”.