﻿«صفية تسكتيش»: حملة فلسطينية ضد حالات التحرش بالنساء العاملات في الضفة وغزة

غزة ـ «القدس العربي»: «رسالة لكل نساء العالم، أنت روح وعقل، ومن ثم جمال ولا نسمح مهما كانت الظروف أن يتم استغلالك أو التفريط بأي حق من حقوقك»، بهذه العبارات أطلقت جمعية المرأة الفلسطينية للريادة والإبداع في الضفة الغربية، وبالشراكة مع جمعية الأمل والحياة في غزة وجمعية الخريجات، حملة ضد التحرش بالنساء العاملات تحت عنوان «صفية تسكتيش».

واسم صفية التي تطالبها الحملة النسوية بعدم السكوت على عمليات التحرش، يمثل اسما يتم تداوله كثيرا في أوساط النساء الفلسطينيات كبار السن، واتخذ على ما يبدو كرمز لأسماء باقي النساء الفلسطينيات اللواتي تستهدفهن الحملة، وهن بالدرجة الأولى العاملات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من أجل توفير لقمة العيش لهن ولأسرهن.

وعن هذه الحملة الفريدة في المناطق الفلسطينية، تقول منال أبو علي رئيسة الجمعية، التي تشرف على إدارة الحملة، في تصريحات كتبتها على صفحة الجمعية على موقع «فيسبوك» إن الحملة جاءت من «واقع تعيشه الشابات العاملات في قطاعات مختلفة، بعد تكرار المواقف وتعرض نسبة كبيرة من النساء للتحرش أثناء عملهن ومحاولتهن الوصول إلى «لقمة عيش كريمة»، سواء من خلال التحرش اللفظي أو الجنسي أو الجسدي أو إيحاءات، انطاقنا في حملة مناهضة للتحرش تحت عنوان «صفية تسكتيش».

وتقول الجمعية المشرفة على الحملة إنها جاءت من واقع تعيشه النساء، وفي ظل تكرار المواقف مع مجموعة من النساء من خلال تعرضهن للتحرش أثناء عملهن.

وشملت الحملة إلى جانب عمل استبيان للوقوف على عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش في مدينتين فلسطينيين، إطلاق حملة دعائية إعلامية، شملت المشاركة في برامج إذاعية وتلفزيونية، وكذلك إطلاق هاشتاغ خاص بالحملة باسم# صفية تسكتيش، وكذلك عمل لافتات ومواد دعائية، وقمصان ارتدتها الفتيات المشاركات في حملة التوعية، مطبوع عليه هاشتاغ الحملة، إضافة إلى تنفيذ حملات زيارة للنساء العاملات.

وكتبت العديد من الفتيات تحت الهاشتاغ الخاص بالحملة، فقالت يسرى في تعليق خاص لها «صفية مثلها مثل أي إنسان طبيعي، من حقها تعمل في جو آمن بعيد عن أي مضايقات ممكن تتعرض لها أو تحرش». ودعت يسرى لـ «تعديل وتشكيل قانون عادل صارم لتهيئة ظروف وبيئة عمل آمنة للنساء العاملات، في حال صفية سكتت… القانون معنا ولن نسكت».

في حين كتبت سلمى زاكراني «بقلب كل واحدة فينا صفية، عودوها تحكي، عودوها تطلع يلي جواها وما تخبي، ما تخبي الظلم يلي بصيبها عشان عادات وتقاليد مجتمعها وخوفها من الفصيحة مثلا وغيروا.. خلوها تصرخ وتنادي بعالي الصوت، وتطلب حقها واوعوا (احذروا) بيوم تخلوها تسكت».

يشار إلى أن فعاليات الحملة بدأت منذ أسابيع، باستبيان وزع على 100 امرأة عاملة في كل من مدينتي غزة وجنين، بالتزامن مع فعاليات شملت قيام الجمعية المهتمة بعمل زيارات للنساء العاملات في مختلف القطاعات. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي استهدف مجموعة من النساء العاملات في هاتين المدينتين أرقام صادمة، حيث تبين أن 73٪ من النساء المستطلعات تعرضن للتحرش لمرة واحدة على الأقل أثناء العمل، وأن5 ٪منهن تعرضن للتحرش من قبل زميل أو مدير مع تحديد الشخص.

ووفق نتائج الاستطلاع فقد أرجعت نسبة ٪64، الأسباب الكامنة وراء التحرش، إلى قلة الوعي الثقافي للرجل، ونسبة ٪60أرجعت السبب إلى عدم الاختلاط المبكر بين الجنسين، و٪58 أرجعت السبب إلى قلة وعي المرأة نفسها.

ورغم هذه النسب المرتفعة التي أظهرها الاستطلاع إلا أن ٪8 فقط من النساء، أكدن أنه يمكن لهم رفع شكوى إذا تعرضن للتحرش.

وتقول منال أبو علي رئيس جمعية المرأة المبدعة في تصريحات إذاعية، إن الحملة ستتواصل وستنظم معرضا الشهر المقبل لرسومات عن «التحرش»، كما ستقدم الجمعية عريضة لوزارة العدل من أجل تعديل القوانين التي تنصف المرأة في مكان العمل في حال تعرضها للتحرش أو للاغتصاب. وتشير إلى أن طرح الموضوع لم يعد بالأمر السهل، في ظل خشية وخوف النساء من أن يطردن من العمل، لافتة إلى أن بعضا من النساء لم يجرأ على تعبئة الاستبيان الخاص بالحملة، رغم أنه لا يطلب وضع الاسم.