رئيس الفلبين يشبّه نفسه بهتلر ومدمني المخدرات باليهود
برلين ـ د ب أ: شبه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي نفسه، أمس الجمعة، في مانيلا بالزعيم النازي أدولف هتلر، في حرب الأول ضد تجارة المخدرات.
وقال إنه سيكون «سعيدا» لو قتل الملايين من مدمني المخدرات في البلاد.
وذكر دوتيرتي أن بعض منتقديه يصفونه بأنه «ابن عم هتلر» بسبب الحملة المميتة التي يشنها ضد تجارة المخدرات في البلاد، دون أن يتحققوا من مدى خطورة هذه المشكلة في الفلبين.
وأضاف رئيس الفلبين في كلمة لدى عودته من فيتنام إلى مانيلا أن «هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي، والآن هناك ثلاثة ملايين مدمن مخدرات في الفلبين، وسوف يسرنى أن أقتلهم».
واستطرد قائلا: «على الأقل لو كانت ألمانيا لديها هتلر، فإن الفلبين سيتعين أن يكون لديها..». ثم أشار إلى نفسه. «أتعرفون، ضحاياي، أود لو كانوا جميعا مجرمين لأنهي مشكلة بلدي وأنقذ الجيل القادم من الهلاك».
وانتقدت ألمانيا تشبيه دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، في برلين: «أي تشبيه بالفظائع الفريدة لمحرقة النازية (الهولوكوست) غير جائز».
وأضاف المتحدث أنه تم استدعاء السفيرة الفلبينية لمناقشتها في هذا الشأن في الوزارة، وتم إبلاغها بموقف الحكومة الألمانية والتعبير عن القلق إزاء تطورات السياسة الداخلية في الفلبين.
اى عهر اعلامى وبروبيجندا حاقدة يتمتع به الغرب كله والمدفوع من امبراطورية صهيون التى اسقطت السلطنة العثمانية وبريطانيا العظمى والمانيا والاتحاد السوفيتى والتى تسقط الغرب كله بالتسبب بأزمته الاقتصادية من نقل التقنية ورأس المال الى الصين وشرق اسيا حيث الايدى العاملة والمواد الخام الرخيصة ليباع نفس المنتج بالغرب بعشر تكلفته بالمصنع وتقفل المصانع وبطالة وركود وسقوط وافلاس بدأ باليونان فاسبانيا والبرتغال الى امريكا والدليل خروج عواصم الغرب بمظاهرات عظيمة تندد وتستنكر وتستهجن فظائع وجرائم اسرائيل بلبنان وغزة فى عدواناتها المتكررة والهمجية والبربرية الا ان الوسط الرسمى الاوروبى يكرر خلف نتنياهو كالببغاء ارهاب كباب القاعدة الواقفة داعش وفاعش
قبل مدة خرج نتنياهو باعلان ان الحاج امين الحسينى هو من حرض النازيين الالمان على الهولوكوست وهنا يظهر العهر حيث ان من اتهم بجريمة المنطق يقول انه يفرح ان خرجت الضحية وبرأته الا ان الخارجية الالمانية تصدت لنتنياهو وكذبته وقالت غير صحيح فنحن المجرمون وليس غيرنا كما يدعى وكل ذلك بتاثير امبراطورية صهيون ومالها ذو السطوة الجبارة 0 قرأت كتاب مؤلفه صهيونى اسمه انسكلوبيديا يدرس لاطفال المدارس غى اسرائيل يبينون كيف يضحكون من عقول العالم يقول فيه انه وجد لهتلر اصل يهودى من طرف امه فتربى فى يشيفا ببرلين وهى معهد دينى يهودى داخلى من جيل 5-13 حيث تشرب بها الفكر اليهودى الصهيونى واسس فى شبابه الحزب النازى وتنكر لجميلهم حسب رأى المؤلف ولكن برأيى انه عمل بمخ الصهيونية فقد افاد هتلر الكيان اكثر من هيرتسل اعلاميا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا كفاه ان حمل كل اوروبا عقدة الذنب العهر الاعلامى يتجلى بان يتعرضوا بالاساءة الى الذات الالاهية الى رسوم مسيئة لرسولنا والاساءة للسيدة العذراء والسيد المسيح ويهون ذلك على اعلام العالم اما مجرد الحديث عن الهولوكوست فهو اقدس المقدسات ولا يجوز التعرض له من احد بالعالم واشك ان تعليقى هذا لم ينشر تحت هذا الباب والحساب فدائرة جمراء فظيعة تمنع اى تعرض له ولدى الكثير بهذا الباب ببراهين ووقائع واثبات اول هولوكوست بالتاريخ حسب العهد القديم سفر يهوشع الفصل السادس عند دخولهم اريحا منذ 3000 عام واخر هولوكوست الفسفور الابيض بغزة اى استعمال النار وهو متسفا قربى الى الله بمعتقدهم والسلام على من اتبع الهدى يتبع
هناك معالطة فظيعة يجب على العالم فهمها وهى انه فى كل بلاد العالم لا مانع لاى مجتمع ان يتبؤ انسان يحمل هوية وجنسية هذا البلد منصبا ما حتى الزعامة والقيادة دون النظر الى دينه ومعتقده تلك نظرة المجتمع لذلك الفرد اما المهم نظرة ذلك الفرد الى مجتمعه هو نفسه
فاليهودى يعتبر اليهودى المغربى او الروسى اقرب اليه من ابن بلده الذى يعطيه هويته وجنسيته فنظرة الالمانى الى هتلر انه المانى ويتحمل قرفه على العالم وليس مهم ان كان يهودى ام نصرانى اماهتلر نفسه فمهم له تل ابيب وحرق برلين 100 الف مرة قد يقول قائل ان كان يهوديا فكيف قتل اليهود وحرقهم هناك عدة حوادث مؤكدة انهم قتلوا انفسهم لهدف سياسى ومنها دفع يهود بغداد وكافة البلدان للهجرة لفلسطين وان بلادهم التى عاشوا بها مئات السنين اصبحت خطرا عليهم وعليهم الهجرة الى فلسطين وصرفوا الاموال والمحفزات وهناك ايضا يؤمن الصهاين بنظرية نقاء الجنس وهى بما انهم شعب الله المختار ومفضلين على العالمين فيجب ان يطهروا من المعتوهين والمتخلفين والمعاقين والمجانين فهتلر قتل بحروبه 50 مليون من بنى البشر لا احد يذكرهم وغير ذلك ان شعار النازية الصليب المعقوف فغير صدفة ان يتشكل من تكرار حرف z بالانجليزية وهو رمز لكلمة zion الصهيونية فالصهيونية هى الام الشرعية للنازية ومن 0 يا بنى اسرائيل انا فضلناكم على العالمين خرجت المقولة النازية المانية فوق الجميع وغير ذلك زعماء النازية غير هتلر ايخمان وهيس وديمانيوك كلهم صهاينة يهود فاليهودية معتقدوها يدخلون انفسهم بمغالطة وهى ان الدين قوميتهم فالدين ايمان وعبادة بين الانسان وربه وليس جنس ودم ولون كما يعتقدون فبنيامين اخا يوسف لابويه عبد صالح ومؤمن بربه فاستحق تفضيله واختياره وليس كبنيامين نتنياهو المجرم القاتل المراوغ فاستحق غضب الله وسخطه قال تعلى لابراهيم 0 انى جاعلك بالناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين0 وقال فى ابن نوح وابا ابراهيم فليس علاقة بالدين النسل والعصب والذرية سؤال لكل صاحب عقل اليهودية ظهرت قبل النصرانية والاسلام بمئات السنين فلماذا اتباعها الى اليوم لا يزيدون 16 او 17 مليون والديانتين ملياران لكل منهما من اتباع ام هل كان سبحانه وتعلى عنصريا نحوهم تعلى وجل عن ادعائهملم يوافقهم الانبياء على دعواهم فقتلوهم 0 فاكرمكم عند الله اتقاكم وليس ابن فلان وابو علان