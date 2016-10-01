﻿رئيس الفلبين يشبّه نفسه بهتلر ومدمني المخدرات باليهود

برلين ـ د ب أ: شبه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي نفسه، أمس الجمعة، في مانيلا بالزعيم النازي أدولف هتلر، في حرب الأول ضد تجارة المخدرات.

وقال إنه سيكون «سعيدا» لو قتل الملايين من مدمني المخدرات في البلاد.

وذكر دوتيرتي أن بعض منتقديه يصفونه بأنه «ابن عم هتلر» بسبب الحملة المميتة التي يشنها ضد تجارة المخدرات في البلاد، دون أن يتحققوا من مدى خطورة هذه المشكلة في الفلبين.

وأضاف رئيس الفلبين في كلمة لدى عودته من فيتنام إلى مانيلا أن «هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي، والآن هناك ثلاثة ملايين مدمن مخدرات في الفلبين، وسوف يسرنى أن أقتلهم».

واستطرد قائلا: «على الأقل لو كانت ألمانيا لديها هتلر، فإن الفلبين سيتعين أن يكون لديها..». ثم أشار إلى نفسه. «أتعرفون، ضحاياي، أود لو كانوا جميعا مجرمين لأنهي مشكلة بلدي وأنقذ الجيل القادم من الهلاك».

وانتقدت ألمانيا تشبيه دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، في برلين: «أي تشبيه بالفظائع الفريدة لمحرقة النازية (الهولوكوست) غير جائز».

وأضاف المتحدث أنه تم استدعاء السفيرة الفلبينية لمناقشتها في هذا الشأن في الوزارة، وتم إبلاغها بموقف الحكومة الألمانية والتعبير عن القلق إزاء تطورات السياسة الداخلية في الفلبين.