﻿مستشار خامنئي: على روسيا وأمريكا ألا تتجاهلا «حصة إيران» في سوريا

لندن ـ «القدس العربي» ـ من محمد المذحجي: قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ألا تتجاهلا «حصة إيران» في سوريا.

وخلال حديثه الخاص للقناة الخامسة للتلفزيون الرسمي الإيراني، أعرب اللواء يحيى رحيم صفوي عن قلقه إزاء محاولات أمريكا لخداع روسيا في الملف السوري، محذراً موسكو وواشنطن من ألا تتجاهلا «حصة إيران» في هذا الملف خلال تعاملاتهما الثنائية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال لم تف ببعض وعودها التي قطعتها بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول «مجموعة 5+1»، قائلاً إنه لا يوجد شيء في عالم السياسة اسمه الثقة والاعتماد، لهذا السبب يجب على النظام الإيراني أن يراقب ويحافظ على مصالحه بعناية كاملة.

وصرح أن هناك تعاملات ثنائية سرية بين روسيا وأمريكا حول الملف السوري، وأنه من المحتمل أن تؤدي هذه التعاملات إلى نتيجة تكون لصالح واشنطن، وتكون بذلك لطهران «حصة» أقل من السابق.