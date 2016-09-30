مستشار خامنئي: على روسيا وأمريكا ألا تتجاهلا «حصة إيران» في سوريا
لندن ـ «القدس العربي» ـ من محمد المذحجي: قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ألا تتجاهلا «حصة إيران» في سوريا.
وخلال حديثه الخاص للقناة الخامسة للتلفزيون الرسمي الإيراني، أعرب اللواء يحيى رحيم صفوي عن قلقه إزاء محاولات أمريكا لخداع روسيا في الملف السوري، محذراً موسكو وواشنطن من ألا تتجاهلا «حصة إيران» في هذا الملف خلال تعاملاتهما الثنائية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال لم تف ببعض وعودها التي قطعتها بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول «مجموعة 5+1»، قائلاً إنه لا يوجد شيء في عالم السياسة اسمه الثقة والاعتماد، لهذا السبب يجب على النظام الإيراني أن يراقب ويحافظ على مصالحه بعناية كاملة.
وصرح أن هناك تعاملات ثنائية سرية بين روسيا وأمريكا حول الملف السوري، وأنه من المحتمل أن تؤدي هذه التعاملات إلى نتيجة تكون لصالح واشنطن، وتكون بذلك لطهران «حصة» أقل من السابق.
الشعب السوري سيدوس على روسكم انتم و أمريكا و روسيا و معكم بشارون المجرم .
حصة أيران ستكون ثورة في أيران ضد ملالي الدجل
بدأت حقائق الأمور تتضح لدى الأطراف الإقليمية والدولية حول حقيقة تورطها في المسألة السورية، حيث لايبدي الطرف الإيراني في هذا التصريح ذرة من الخجل أو الاعتبار لضحايا الصراع الإنساني ، بل يكشف عن وجهه البائس باعتبار أن ماجرى ويجري في سوريا هو تنازع الوحوش على جثة الضحية بعد قتلها لافتراسها دون وازع ضمير أو أخلاق، لكن لا اعتقد ان تقديره صائب ، فالشعب الذي تحرك وفجر حركة النضال للخلاص من بؤسه الوطني والديمقراطي واسقاط النظام الطاءفي / الاستبدادي لن يهزم ، هذه سنة الكون .
قبل 14 قرناً هددت امبراطوريات الفرس والروم قلب العالم العربي بجزيرة العرب والهلال الخصيب ومصر وتطلب الأمر من عرب أسلموا وتوحدوا حديثاً بحينه عشرة سنوات لكسرهما وإنهاء تهديدهما وتكفل أتراك عثمانيون أسلموا حديثاً بحينه بتشتيت بقايا روم بيزنطيين آلاف الكيلومترات شمالاً إلى أراضي ما يعرف حالياً باتحاد روسي والآن يتكرر نفس التهديد من بقايا الفرس المتحكمين بشعوب إيران وبقايا روم بيزنطة المتحكمين بشعوب روسيا وهو ما استدعى تكاتف فضائين عربي وتركي لتكرار السيناريو ولن يستغرق ذلك أكثر من عشرة سنوات.