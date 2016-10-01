﻿برلمان بلغاريا يحظر النقاب في الأماكن العامة

صوفيا – رويترز: حظر برلمان بلغاريا أمس الجمعة ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

يأتي إقرار قانون «حظر البرقع» الذي قدمه ائتلاف الجــبهة الوطنية القومي بعد خطوات مماثلة في دول أخرى في غرب أوروبا مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا حظرت النقاب في الأماكن العامة.

وعقوبة مخالفة القانون غرامة تصل إلى 1500 ليف (857.14 دولار) بالإضافة إلى الحرمان من المزايا الاجتماعية.