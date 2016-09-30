﻿المغرب: حزب «النهضة والفضيلة» الإسلامي يخفي وجوه مرشحاته للانتخابات

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف: وزع حزب مغربي، بمرجعية إسلامية، لوائح مرشحيه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، مخفيا وجوه مرشحاته، في سابقة تعد الأولى من نوعها في المغرب، أعادت إلى الأذهان تعامل حزب «النور» المصري مع مرشحاته في الانتخابات المصرية.

وأخفى حزب «النهضة والفضيلة» وجوه المرشحتين في دائرة سلا المدينة (قريبة من الرباط)، وهما ليلى حواش، موظفة متقاعدة وخبيرة في علوم التربية، ونزهة مذكر، فاعلة جمعوية، إضافة إلى مرشحة أخرى في مدينة الفقيه بنصالح (وسط البلاد) هي فاطمة راضي، مجازة في الأدب العربي.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لوائح النهضة والفضيلة التي لا تظهر ملامح المرشحات مرفوقة بتعليقات ساخرة. وتساءل البعض «كيف ستدافع عنا هؤلاء المرشحات اللواتي إذا لم يقدرن على إظهار وجوههن؟».

وقال غريب بهلولي، عضو الأمانة لحزب «النهضة والفضيلة» ونائب رئيس المجلس الوطني، لموقع «اليوم 24» إن عدم إظهار المرشحات لملامحهن جاء تلبية لرغبتهن الشخصية وليس قرارا حزبيا، وأن المعنيات بالأمر قررن عدم إظهار وجوههن لكونهن لسن وكيلات لوائح، الشيء الذي يجعل حظوظهن منعدمة في ولوج قبة البرلمان.

وأوضح أن مرشحات الحزب اللائي قررن عدم اظهار وجوههن لسن سلفيات أو منقبات، بل متعاطفات مع الحزب فقط.

وضم حزب «النهضة والفضيلة» عددا من نشطاء السلفية في المغرب ودفع بأكثر من 20 سلفيا منهم إلى الترشح باسمه، منهم وكلاء لوائح.

وفي سابقة أخرى في الانتخابات المغربية أعلنت قناة «ميدي 1 تيفي» (شبه حكومية لكنها خارج وسائل الإعلام الرسمية) عن تسجيل حلقة تحمل اسم «مناظرات» 2016 تجمع خمسة زعماء أحزاب سياسية في المغرب، على بعد أيام من الانتخابات التشريعية في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر.

وسجلت القناة حلقة أولى مساء اول أمس الخميس في قصر المؤتمرات بالصخيرات، حيث شارك فيها من المعارضة إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد والاشتراكي، وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.

ومن جانب أحزاب الأغلبية الحكومية، حضر فقط حزب التقدم والاشتراكية ممثلاً بأمينه العام محمد نبيل بنعبد االله. وأوضحت القناة عبر صفحتها فيسبوك، أن هذه المناظرة تعد سابقة، ولأول مرة في المغرب والمنطقة المغاربية تجمع قادة وزعماء الأحزاب السياسية الكبرى في المغرب.

وقالت إن زعماء الأحزاب الخمسة سيبسطون مواقفهم ووجهات نظرهم إزاء مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل موعد الانتخابات التشريعية، ومن المقرر أن تكون الحلقة قد عرضت مساء أمس الجمعة الساعة التاسعة ليلاً على القناة.