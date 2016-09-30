﻿مجلس الأمن يبحث آخر تطورات الأزمة بين المغرب والبوليساريو حول منطقة الكركرات

الرباط – «القدس العربي»: استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الخميس للتقرير المفصل الذي قدمه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام هيرفيه لادسو، واستعرض فيه آخر تطورات «قضية الكركرات»، في إطار الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة ما وصفته جبهة البوليساريو، بــ»التصعيد العسكري»، الذي تعيشه المنطقة قرب الحدود المغربية الموريتانية.

واكد لادسو أن القوات العسكرية للمغرب والبوليساريو لازالت ترابط على مقربة من بعض، ولازالت تتمركز القوتان على بعد مسافة 120 مترا. وقال إن جبهة البوليساريو قدمت شكوى رسمية للأمم المتحدة تتهم من خلالها المغرب بخرق البند رقم 1 من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع، وذلك عقب تحليق طائرة تابعة للقوات المسلحة المغربية فوق المنطقة.

وقام المغرب منتصف اب/ اغسطس الماضي منطقة الكركرات الواقعة على حدوده مع موريتانيا بعملية تطهير من المهربين وتجار المخدرات، وترصيف الطريق الرابط بين نقطتي الحدود المغربية والموريتانية (حوالي 3 كلم ونصف)، وهو ما أثار احتجاج جبهة البوليساريو كون المنطقة تقع خارج الحزام الأمني وتخضع لسيطرتها وتعتبرها أراضي محررة.

وأشار وكيل الأمين العام للامم المتحدة إلى أن المغرب أكمل لحدود اللحظة 2.5 كلم من الطريق. ويرفض بشكل قاطع تشييد مركز دائم لبعثة المينورسو في المنطقة، حسب الرد الرسمي الذي توصلت به الممثلة الخاصة للأمين العام كيم بولدوك.

وسجل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بأسف شديد عدم إحراز أي تقدم سياسي بخصوص المقترحات التي قدمت للطرفين والمتمثلة في وقف بناء الطريق وسحب القوات العسكرية ودون أن يعلن مجلس الأمن الدولي موقفا.