﻿استمرار الاتصالات الأمريكية ـ الروسية حول سوريا وسط دراسة خيارات خارج الدبلوماسية

واشنطن ـ «القدس العربي»: أجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول سوريا بعد أن هدد بوقف الاتصالات مع روسيا قبل يومين.

وبرر الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن الاتصالات مستمرة مع الروس لإقناعهم بإستخدام نفوذهم لتطبيق وقف إطلاق النار فورا في حلب.

في الوقت نفسه اعترف كيربي بأن «روسيا تدعم جهود الأسد في معاملته الوحشية لمواطنيه السوريين، ولكن هذا لا يعني أننا مستعدون في المحاولة لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، ولن يعتذر وزير الخارجية للمشي ميلا أضافيا في هذا الطريق، وهو لايصدق كل شيء يقوله الروس وأن لديهم مصالحهم الجيوسياسية. ولكن من مهام وزير الخارجية أن يتوصل إلى حلول عبر الدبلوماسية، وأن صبره له حدودا، ولهذا قلنا إننا وصلنا إلى حافة تعليق هذه الاتصالات مع الروس».

وحول اتهام الروس للناطق بأنه هدد روسيا بأن الإرهابيين سيهاجموا المدن الروسية وأن الجنود الروس سيعودون إلى روسيا في توابيت أجاب كيربي «إن ماقلناه هو الواقع وهو ليس جديدا، وجاء ذلك في إطار الرد حول عواقب عدم تطبيق الروس التزاماتهم بوقف الأعمال العدائية في سوريا، إن النتيجة مزيد من الحرب وسفك الدماء. وإن القوات الروسية تخوض الحرب في سوريا وليس القوات الأمريكية، ولم يكن ذلك تهديدا ولم أكن أحرض على الإرهاب ضد روسيا وهذا ادعاء لا أساس له كليا».

وحول اقتراح الروس وقف إطلاق النار لـ48 ساعه في حلب أجاب «لقد شاهدنا هذا الاقتراح عبر الإعلام ولا نعرف مدى جديته وعما إذا كان اقتراحا حقيقيا».

وأكد كيربي أنه لم يتم سحب الوفد الأمريكي في اللجنة المشتركة الروسية الأمريكية في جنيف.

وأعرب كيربي عن تفهم الإحباط لدى المعارضة السورية إزاء الدور الأمريكي وعدم تطبيق وقف الأعمال العدائية، وأن النظام مستمر بقتل الشعب السوري وتدمير البنى التحتية بدعم عسكري روسي، وإن الولايات المتحدة تصر على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لحلب والمناطق المحاصرة الأخرى ثم بدء المفاوضات السياسية، ومازلنا نطالب المعارضة بالانفصال عن أماكن تواجد جبهة النصرة حتى لا تعطي الحجة للنظام والروس بضرب مواقعهم، وأن تنظيم «الدولة» هو العدو ولا نقيم معه وقف الأعمال العدائية ولدينا استراتيجية عسكرية لتدميره، أما الحرب الأهلية فإننا نحاول إيقافها دبلوماسيا».

وكرر أنه لن يعلق على إعطاء الحلفاء الخليجيين صواريخ مضادة للطائرات ومحمولة على الكتف (مانبادر)، ولكنه أضاف «إننا ندرس الخيارات المطروحه بين الوزارات المختلفة وبعضها خارج عن الدبلوماسية».