﻿الفصائل الفلسطينية في غزة تنتقد مشاركة الرئيس عباس في الجنازة وحرق صور بيريز ونتنياهو وأوباما تزامنا مع المراسم

غزة – «القدس العربي» : أحرق شبان فلسطينيون في مدينة غزة صورا للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، ورئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، والرئيس الامريكي باراك اوباما، وذلك عقب الجنازة التي أقيمت للأول في مدينة القدس، في الوقت الذي انتقدت فيه عدة فصائل فلسطينية مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد رفيع في مراسم التشييع في القدس المحتلة.

وحملت الصور التي أحرقت عقب صلاة الظهر في المسجد العمري الكبير، بقعا من الدماء على وجه كل واحد من الشخصيات الثلاث، وكتب أسفلها كلمة «قاتل»، قبل أن يشعل الشبان الغاضبون النار فيها.

وجاءت العملية وسط تعالي الأصوات، وترديد هتافات ضد إسرائيل، بالتزامن مع عملية تشييع بيريز، وسط حضور رسمي دولي وعربي، حيث شارك في التشييع الرئيس أوباما، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط انتقادات من الفصائل الفلسطينية لهذه المشاركة.

وانتقدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، مشاركة الرئيس. واعتبر تعزية الرئيس عباس «استخفافاً بدماء الشهداء ومعاناة شعبنا الفلسطين». وأكد أن الشعب الفلسطيني «يشعر بالارتياح لرحيل هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة قانا وغيرها من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني».

وفي السياق استنكر عبد اللطيف القانوع، الناطق هو الآخر باسم حماس مشاركة الرئيس عباس في تشييع بيريز، وقال إنه عمل «مستنكر وطنيا وأخلاقيا ومدان بكل العبارات». وأشار أيضا إلى أنه «يتعارض مع الوعي الجماعي الفلسطيني، ومن شأنه أيضا أن يشجع السلطة على المضي قدما في عملية تطبيعها مع الاحتلال»، لافتا أيضا إلى أن المشاركة «تشكل انتهاكا صارخا للشعور الوطني العام، ومن شأنها أن تزيد وتعمق من حالة الانقسام».

وكانت حماس قد استبقت الجنازة، ودعت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه الرئيس عباس لعدم المشاركة في الجنازة.

واعتبرت أن مثل هذه الخطوة «ستوفر غطاء للأطراف الأخرى للهرولة السياسية، وتشجيعا لها للتطبيع مع الاحتلال عدا عن آثارها الكارثية على صعيد العمل الوطني الفلسطيني».

في السياق رفض خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مشاركة قيادة السلطة في جنازة بيريز، وقال «إن تعزية قيادة السلطة بالمجرم بيريز رغم الرفض والتنديد الشعبي الكبير يؤكد أن السلطة وقيادتها في واد والشعب في وادٍ آخر».

وأضاف في تصريح صحافي «أن دماء الشهداء وآهات الأسرى تبرأ إلى الله تعالى من كل من يعزي بمجرم قانا وأبو النووي الإسرائيلي».ودعا إلى رفع صور الشهداء والأسرى وفي مقدمتهم شهداء «مجزة قانا» في الميادين «غضبا في وجه كل من قدم العزاء بالمجرم القاتل بيريز».

وكان حزب الشعب الفلسطيني أحد فصائل اليسار في منظمة التحرير الفلسطينية، دعا الرئيس عباس إلى عدم المشاركة في جنازة بيريز.

واعتبر حزب الشعب أن المشاركة الفلسطينية على أي مستوى كانت في جنازة بيريز تعد «أمرا غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن لشعبنا أن يتفهمها بأي حال من الأحوال».

يشار إلى أن المشاركة الفلسطينية الرسمية في مراسم التشييع قوبلت أيضا بحملة انتقادات شعبية واسعة.

وظهرت الانتقادات بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اندفع الكثير من المعلقين لانتقاد هذه المشاركة، في ظل ذكرهم الحروب التي خاضها بيريز ضد الدول العربية والفلسطينيين.

وتزايدت الانتقادات للمشاركة الفلسطينية الرسمية في جنازة التشييع، بعدما بثت صور لقيام الرئيس عباس والوفد المرافق له بتبادل السلام مع نتنياهو وزوجته.

وفي ظل الانتقادات، دافعت حركة فتح عن حضور الرئيس عباس لمراسم جنازة بيريز، بالتأكيد على أنها تعتبر «جزءا من مسؤوليات موقع رئيس الدولة تجاه التفات العالم أجمع لحدث الجنازة، وعملية قطع للطريق على حكومة نتنياهو في مشروع الترهيب الذي يُمارس ضد السلطة الفلسطينية ومحاولات إسرائيل لإقناع العالم بأننا في جبهة لا تؤمن إلا بالعنف و السلاح». وقال منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح «إننا أمام أهمية سياسية في حضور الرئيس ومشاركته للجنازة، يتُوجب علينا كفلسطينيين إدراكها على صعيد ما يقف خلف هذه المشاركة من أبعاد ورسالة سلام فلسطينية قوية للعالم، تحديداً في هذه اللحظات التي يراقب فيها المجتمع الدولي بكل أهمية موقف دولة فلسطين المسؤول».وأكد على الدور المسؤول الذي يمارسه الرئيس عباس في خضم كل التعقيدات التي تمر بها المرحلة الفلسطينية الحالية.