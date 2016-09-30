﻿قرار من السيسي بزيادة الرسوم المالية على المصريين العاملين في الخارج

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996م، الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، استياء العاملين في الخارج وغضب الشارع المصري، معتبرين ذلك نوعًا من الجباية وزيادة للعبء على المواطنين خاصة البسطاء.

ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتي جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لأي مصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958م، باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

وتباينت آراء الخبراء السياسيين والاقتصاديين حول القرار، وأشاروا إلى أن تلك الرسوم تعد ضرورية حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، فالحكومة تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، كما أنها لا تشكل عبئا على المصري العامل في الخارج.

وأكد الخبراء المؤيدون للقرار أن تلك الزيادة المقررة في مشروع القانون متوازنة جاءت ولا تؤثر على محدودي الدخل، خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عاما وكانت تبلغ 60 جنيها سنويا.

بينما رأى آخرون أن الزيادة لا تمثل حصيلة للدولة وكان من الممكن تحصيلها من مصادر أخرى، وخاصة أنها تساهم في استياء العاملين في الخارج.

وقال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، «إن زيادة الرسوم على العاملين في الخارج، جاء في إطار التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية المطبق من أكثر من عشرين سنة، والذي كان ينص على فرض رسوم 60 جنيها للمؤهلات المتوسطة و100 جنيه للمؤهلات العليا»، موضحا أن هذا الإجراء يأتي لزيادة ميزانية الدولة، قائلا: «لا أعتقد أن المصريين في الخارج سيمتنعون عن مساعدة بلادهم في الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة أن الزيادة تعتبر رمزية».

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، إن « قرار فرض زيادة رسوم العاملين في الخارج يعد بمثابة أتاوة تأخذها الحكومة من المواطن وهذا لا يجوز لأن من يعمل في الخارج يعمل لنفسه وليس لدى الدولة المصرية، ومن الملاحظ أن الحكومة أطلقت عليها رسوما وليست ضرائب حتى تجبر المواطن على سدادها، فضريبة العاملين في الخارج هي مبلغ يقتطع جبرا دون مقابل لذا لا يحق للحكومة أخذها، أما الرسوم فهي مبلغ بمقابل والمقابل هنا هو تصريح السفر»، موضحا « لكن من الظلم توحيد الرسوم على كل العاملين في الخارج، لأن ليس كل من يعمل في الخارج يتقاضى الأجر نفسه، لذا لا يمكن وضع رسوم موحدة». وأشار إلى أنه «يجب الانتباه إلى أن الدولة في حالة اقتصادية سيئة فهي تحاول بكل جهد أن تأتي بموارد جديدة للدخل ولكن هذا يأتي على حساب البسطاء، لذا على الدولة اتخاذ قرار صارم بإلغاء كل ما تم فرضه على المواطن ويحمله عبئا كبيرا على دخله حين تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد».

وأوضح «يجب على الدولة أن تكون قدوة للمواطن حتى يستجيب لدعوات المساهمة في النهوض بالاقتصاد عن طريق فرض رسوم أو ضرائب جديدة، فعلى الدولة ترشيد الإنفاق أيضا حتى لا يشعر المواطن أن ما يدفعه للدولة يتم إنفاقه على السيارات الفارهة والطعام الباهظ والعقارات الكبيرة والمتعددة المقدمة للمسؤولين، فعلى الحكومة ترشيد استهلاكها هى الأخرى للمياه والكهرباء والغذاء حتى يستجيب المواطن هو الآخر».

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أكدت «أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها».

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسة سابقة مبدئيا على مشروع القانون، ولكن باءت محاولات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بالفشل حينها، نظرا لعدم تواجد النواب في القاعة، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج إقراره إلى موافقة الثلثين من الأعضاء.