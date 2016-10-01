﻿الصحف اللبنانية تتبادل الرسائل السياسية نيابة عن بري وعون

بيروت – «القدس العربي» : أدى وقوف رئيس مجلس النواب نبيه بري رأس حربة أمام وصول رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا لاستنفار الصحافة اللبنانية بأغلبيتها ضد موقف بري ، فيما عمّم عون على وزرائه ونوابه عدم الرد على مواقف رئيس المجلس لعدم التسبب في مزيد من التأزم علماً أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يستعد لزيارة العماد عون والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد زيارته مساء الخميس الرئيس بري في عين التينة.

وفي ضوء ما خرجت به الصحف أمس من مواقف ومقالات تنتقد سلوك رئيس المجلس، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري ما يلي «طالعتنا الصحافة ووسائل الإعلام بحملةٍ، أغلبها بنيّة حسنة، تظهر الأمور كأنها خلاف شخصي بين دولة الرئيس بري ومرشح معين. والحقيقة أن الطروحات التي قدمها ويضعها بتصرف الجميع تعكس تمسكه بجدول أعمال الحوار الوطني، وهي لا تستهدف أيّاً من المرشحين بعينه، ولكنها بنظرنا الممر الإلزامي لاستقرار الوضع السياسي والحفاظ على المؤسسات الدستورية وللحل المتكامل بدأً بانتخاب رئيس الجمهورية .لذلك إقتضى التوضيح».

وكانت صحيفة «الأخبار»، القريبة من حزب الله، أفردت مقالات عدة لانتقاد بري، وكتب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الأمين مقالاً تحت عنوان «إلى الاستاذ نبيه» جاء فيه «أنت يا أستاذ نبيه لا تريد عون رئيساً. لديك أسبابك. وليس لأحد إلزامك بتغيير قتناعاتك»، لكنه سأل «ماذا يعني أنك تخوض معركة منع وصول عون إلى بعبدا، لا أن تكتفي بمعارضة ذلك؟ وكيف ستقوم بهذه المعركة، وبأيّ وسائل، وماذا ستحقق؟ تعرف يا أستاذ نبيه أن جميع من على أرض هذه البلاد يعرف أن محاولة القفز فوق ما تمثله، أو تجاوزك، في أمور الدولة والقرارات الكبرى والتعيينات وتوزيعات مغانم الدولة، سيدفع الثمن غالياً، وستقلب الطاولات على رؤوس الجميع. ولم تكن تتحمل محاولة من رفيق الحريري أو إميل لحود لتعديل هذه القاعدة. فكيف لك أن تتصور صبر العماد عون على سلطة لم تجاره في شيء، وتمنع عليه حقه في الوصول إلى الرئاسة، وتمنع عليه المشاركة في اختيار قائد للجيش، أو حاكم لمصرف لبنان، أو مسؤول بارز في هذه المؤسسة أو تلك؟ ثم تتم دعوته إلى مزيد من الصبر، وإلى التنازل، ولكن لمن؟ لحفنة من السارقين والطائفيين الذين يحترمون موقعك يا أستاذ نبيه، خوفاً لا اقتناعاً. وأنت تعرف أنهم حاولوا، ولا يزالون، إطاحتك من رئاسة المجلس النيابي، ولم يكن عون يوماً منهم. فماذا أنت فاعل؟».

وتحت عنوان «الجنرال أمام المتراس الأخير « كتب غسان سعود في « الأخبار « أيضاً « سقط الجدار الحريريّ الشاهق ولم يبق للجمهورية الثانية أو ترويكا بري ــ السنيورة ــ جنبلاط وملحقاتهم غير متراس وحيد يحتمون خلفه، علّ وعسى ينجحون في إيقاف عجلة التاريخ».

وقال «حين سحقت دبابات الطائف العماد ميشال عون أرسي نظام سياسيّ ــ مصرفيّ ــ أمنيّ ــ إداريّ يتشارك ثلاثة أفرقاء في إدارته تحت المظلة السورية هم: الرئيس نبيه بري، النائب وليد جنبلاط، والرئيس رفيق الحريري ممثلاً بنفسه والرئيس فؤاد السنيورة».

ورأى موقع القوات اللبنانية الالكتروني أنه «يستحيل تفسير موقف بري، حتى إشعار آخر، إلا بكونه الحاجز الثالث الذي وضعه وحزب الله لمنع وصول عون إلى بعبدا، ومن هنا أهمية ان يرشح الحريري عون رسمياً من أجل كشف اللعبة ووضع عون، وخلفه كل المسيحيين، في مواجهة مباشرة مع الثنائية الحزبية الشيعية».

ونقل فؤاد أبو زيد في صحيفة «الديار» عن شخصية مسيحية «أسفها لرؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينزلق شيئاً فشيئاً من حياديته واعتداله، وانفتاحه ليتموضع بعد هذا العمر الطويل على رأس المؤسسة التشريعية، وفي العمل السياسي، في خانة الكيد والنكايات والتحامل على المسيحيين ومصالحهم وحقوقهم ووجودهم، في مؤسسات الدولة وخارجها، وفي عرقلة المشاريع والقوانين والتدابير التي تعنيهم».

واستغربت الشخصية المسيحية «موقف الرئيس بري، ليس لأنه يؤيد ترشيح النائب سليـمان فرنجـيه، وهذا حق من حقوقه التي لا ينازعه فيـها أحـد، بل لأنه يفرض سلّـة شروط مسمومـة، تحـمل في داخلها، إهانة وتحقيراً واستهانة، ليس بحق المرشحين جميعهم فحسب، بل بحق الموارنة أولاً والمسيحيين ثانياً، واللبنانيين ثالثاً، سلّة تفـرض على المرشح التنازل عن حقه في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف، والقبول بأن يشاركه في هذا الحق، صاحب فكرة السلّة وحلفاؤه، والاّ لا انتخابات رئاسية ولا بلوط».

وسألت «هل يقبل برّي أن تفرض عليه سلّة قبل انتخابه رئيساً لمجلس النواب، ومن يجب أن يعيّن في ملاك مجلس النواب، وكيف يجب أن يدير جلسات المجلس؟».

في المقابل، فإن صحيفة «السفير» وجّهت رسالة إلى العماد عون دعته فيها إلى الوقوف عند رأي الرئيس بري .

وكتبت «الكل يتحدث مع الكل، إلا ميشال عون يرفض فتح الأبواب مع نبيه بري. هل هناك عاقل في السياسة في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يصل أي مرشح إلى القصر الجمهوري من دون معبر نبيه بري الإلزامي؟.هل هناك عاقل في لبنان يجهل حقيقة أن قيادة «حزب الله»، وبرغم حرصها على عمقها الاستراتيجي الداخلي الذي تمثله الحالة العونية مسيحياً، لن تخضع لمنطق الابتزاز الذي يحاول تحميل «الثنائي الشيعي» مسؤولية عدم وصول هذا المرشح أو ذاك إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لن تفرّط قيد أنملة بتحالفها مع عمقها الشيعي الاستراتيجي الذي يمثله نبيه بري وحركة «أمل».

وأضافت « هل يستطيع «الجنرال» كسرها عبر القول «لن أعقد أي تفاهمات مع أي طرف قبل وصولي إلى بعبدا. إذا فتحت هذا «البازار» لن أصل إلى القصر خلال عشرين سنة، بينما مجرد وجودي في مقعد الرئاسة الأولى كفيل بأن يشكل عنصر اطمئنان لجميع المكونات اللبنانية، وعندها أستطيع أن أتفاهم مع الجميع وأن أقنعهم بخياراتي»؟ نعم يستطيع «الجنرال» أن يردد مثل هذه العبارات وأكثر، لكنها لن تكون كفيلة سوى بإبعاده عشرين دهراً عن القصر الجمهوري».