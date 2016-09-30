﻿الجزائر: سلطاني مصرّ على السير في مبادرة مراجعة خيار المعارضة ومقري يغلق الملف نهائيا!

الجزائر» – القدس العربي»: تتسارع الخطى داخل حركة مجتمع السلم ( إخوان الجزائر) على خلفية المبادرة التي أطلقها أبو جرة سلطاني رئيس الحركة السابق، والتي تدور حول ضرورة مراجعة نهج الحركة، وتقييم المرحلة الحالية، وهي المبادرة التي تعاطت معها القيادة الحالية ممثلة في رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بسلبية، بل إن بعض القيادات راحوا يتهمون سلطاني بالسعي للعودة إلى الحكومة.

وكان وعدد من قيادات الحزب قد اجتمعوا قبل أيام في بيت الهاشمي جعبوب الوزير السابق ونائب رئيس الحركة حاليا، فحتى وإن كان الأخير قد قدم استقالته أكثر من مرة، إلا أنها لم تقبل، ومازال رسميا نائبا للرئيس، وهو الأمر الذي أزعج كثيرا القيادة، خاصة وأنها لم تعلم باللقاء إلا بعد ذلك بحوالي أسبوع. ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يقودها أبو جرة سلطاني من أجل جس نبض القيادات، وشرح مبادرته التي لم يكشف عن كل تفاصيلها بعد، تحضيرا لاجتماع وطني يريد سلطاني أن يتم عقده خلال الأشهر المقبلة. قيادة الحركة من جهتها وبعد أن شنت حملة للرد على سلطاني، والتقليل من أهمية المبادرة التي طرحها، كقولها إنها غير مؤسسة وغير قابلة للتطبيق، قررت أن تغلق باب الحديث عنها، وعدم الخوض فيها لا من بعيد ولا من قريب، خاصة بعد أن راحت بعض القيادات المتحمسة لعبد الرزاق مقري تهاجم الرئيس السابق أبو جرة سلطاني وتكيل له الاتهامات.

ويقول عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى الأسبق لحركة مجتمع السلم وأحد الداعمين لمبادرة سلطاني إن الوقت قد حان لإجراء تشخيص على واقع الحركة منذ سنة 2012، أي منذ أن قررت مغادرة التحالف الرئاسي، ثم عدم المشاركة في الحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السنة ذاتها، موضحا أن المبادرة ليست شخصية، وأن الحديث عن مراجعة التوجه أو المنهج الذي تتبعه الحركة ليس له أهداف شخصية، وأن أصحابه لا يبحثون عن التموقع بقدر ما تهمهم مصلحة الحركة، وأن طرح الكثير من التساؤلات أضحى ضروريا، خاصة ما تعلق بوضعها وتوجهها السياسي. وأضاف سعيدي أنه لا يمكن القول إن خيار الذهاب إلى المعارضة كان خطأ، ولكنه كان قرار متسرعا وجاء تحت ضغط عوامل كثيرة، ولم تتم دراسته من كل الجوانب، وأنه من الضرورة بمكان اليوم إجراء تقييم، خاصة في هذا الظرف الصعب، ليس فقط بالنسبة إلى الحركة وإنما إلى البلاد عامة. المبادرة التي يطرحها سلطاني تأتي على خلفية وجود تيارين متصارعين داخل الحركة، الأول يمثله عبد الرزاق مقري الذي كان دائما يمثل التيار المعارض الداعي إلى الابتعاد عن السلطة، وذلك منذ عهد المؤسس محفوظ نحناح، والثاني يرى أن مصلحة الحزب وديمومته في الاقتراب من السلطة، أو على الأقل عدم معاداتها. ويمثل سلطاني هذا التيار الآخر، وكل تيار يتغذى من المرحلة والظروف ليتقوى على حساب التيار الآخر، فمقري استغل الظروف التي أفرزها ما يسمى بالربيع العربي، وما خلفه من انطباع أنه العصر الذهبي للأحزاب الإسلامية، فضلا عن المرارة التي خلفتها الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2012، والخسارة القاسية التي تعرضت لها الحركة، فنجح في إقناع الأغلبية بخيار المعارضة. أما سلطاني فيلعب اليوم على وتر فشل ما يسمى بالربيع العربي الذي تحول إلى كابوس بالنسبة للأحزاب الإسلامية، كما يريد أن يستثمر في حجم الإحباط الذي خلفته أربع سنوات من المعارضة، دون أن يتحقق شيء، فضلا عن المواقع والامتيازات التي خسرها الكثير من أبناء الحركة بسبب هذا التحول في علاقة حزبهم مع السلطة.