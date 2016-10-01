﻿مفاوضات تضع بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق على صفيح ساخن وتجهز لتهجير مقاتلي المعارضة المسلحة في المنطقة

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: بات تهجير المناطق المناوئة لحكم النظام السوري، أمرا اعتياديا، وكأسا يدور على المدن والأرياف ابتداء من حمص ومرورا بريف دمشق، دون نهاية واضحة حتى الآن لرسم خارطة سوريا المفيدة، وذلك لتأمين مراكز المحافظات الداخلة في هندسة تلك الرقعة الجغرافية، وعلى رأسها العاصمة، التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل المفاوضين الروس، ومساع حثيثة من قبل النظام السوري لجعل ريفها حزاما طائفيا، يأمن بشار الأسد كل جوانبه.

وفي إطار التغير الديموغرافي عرض النظام السوري على بلدتي الهامة وقدسيا شمال غرب العاصمة، ما أسماه بالحل الشامل لجعل البلدتين آمنتين، عن طريق شروط وصفها معارضون بالتعجيزية، تقضي بتسليم السلاح الموجود لدى كتائب المعارضة السورية المسلحة، وجعل المنطقة خالية منه بشكل كامل، وتهجير من يرفض التسوية ومصالحة النظام، وإعادة المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية للقتال في صفوف قوات النظام، وذلك بعد أن شن الأخير هجوما عسكريا بريا على المنطقة محاولا التقدم فيها، تحت غطاء ناري كثيف، لإجبار المفاوضين على الإذعان للمصالحة.

وقال الناشط الإعلامي زكريا الشامي من أبناء بلدة قدسيا في حديث لـ «القدس العربي» معه، إن «ممثلين عن النظام السوري عقدوا اجتماعا موسعا مع لجنة المصالحة المشتركة بين بلدتي الهامة وقدسيا، وضحوا خلاله الشروط لإيجاد حل شامل يجعل كلا من الهامة وقدسيا آمنتين بالنسبة لبشار الأسد، بيد أن تلك الشروط مجحفة وتعجيزية، وتتمثل بسحب جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من أيدي الفصائل الثورية، والعمل على وضع لجان أهلية على حواجز المدينة، يتم تسليحها لاحقا من قبل الحرس الجمهوري، وتكون تابعة لقوات النظام، وتحت إشرافها حصريا».

وأشار المتحدث الإعلامي إلى تسوية وضع مقالتي المعارضة ممن يودون البقاء في البلدتين بعد تسليم سلاحهم، وإخراج الشبان الرافضين للتسوية دون تحديد الجهة المرسومة والمخطط لها، أما عن وضع المنشقين والمتخلفين فكان النظام قد خصص بندا خاصا لهم، على أن يتم إعطاؤهم مهلة ستة شهور لتسوية أوضاعهم في شعب التجنيد، ومن ثم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، حسب المصدر.

النظام السوري اشترط إعادة تفعيل عمل قوى الأمن الداخلي والمخفر في كل من البلدتين المتلاصقتين، ودخول أجهزة الدولة للتفتيش أو المراقبة لأي سبب أمني أو إداري، وتشغيل كل مؤسساتها.

لاقت شروط المصالحة حسب ناشطين رفضا كبيرا من قبل الفصائل والمدنيين، مرجعين السبب إلى أن النظام السوري يحاول السيطرة على مناطق الريف الشمالي بالتهديد والوعيد، وخاصة أنه «أعطى 48 ساعة للجنة المصالحة، كمهلة يتم خلالها إيصال الرسالة المغمسة بالدم، لإجبار الفصائل والأهالي على قبولها، في ظل المواجهات العسكرية بين الثوار وقوات النظام، وعمليات القنص والقصف التي يقوم بها شبيحة النظام المتمركزين في منطقة جبل الورد الموالية للنظام».

وبيّن الشامي أن الساعات التي لحقت اجتماع لجنة المصالحة مع مفتي دمشق عدنان الافيوني ووفد النظام قد شهدت هجوما عنيفا وقصفا مكثفا، يعتبر الأعنف منذ عاما تقريبا، مستهدفا المناطق السكنية في بلدتي الهامة وقدسيا، تبعه محاولة تسلسل باتجاه الهامة من الجهة الغربية.

وأردف: اليوم (أمس) ومنذ ساعات الصباح الأولى عاود النظام استهداف الهامة وقدسيا بسلاح المدفعية بشكل غير اعتيادي، ويتم الانتظار ريثما تتوصل لجنة المفاوضات لوقف إطلاق النار والبدء بدراسة الهدنة وتقديم الطلبات من قبل الفصائل ومناقشتها مع وفد النظام.