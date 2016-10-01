﻿مشفى ابن سينا في الرباط ينفي قيام مسؤولين فيه بزيارة الدولة العبرية

الرباط – «القدس العربي»: نفت إدارة أكبر المستشفيات الحكومية المغربية تقارير تحدثت عن قيام مسؤولين في المستشفى بزيارة للدولة العبرية.

وأكد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط أن ما نشر حول قيام مسؤولين من مستشفى الأطفال بزيارة إلى إسرائيل عار من الصحة. وقال البروفيسور عبد القادر الروكاني، مدير المركز إن كل ما نشر هو خبر زائف ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة.

وشدد الروكاني على أنه لم يسبق لأي وفد إسرائيلي أن زار مستشفيات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ولا سيما مستشفى الأطفال.

واكد أن رئيسة مصلحة الخدج في مستشفى الأطفال تنفي نفيا قاطعا قيامها بأي زيارة إلى إسرائيل، «أما بالنسبة لرئيس مصلحة سرطان الأطفال وزرع النخاع العظمي فهو في إجازة مرضية».

وأضاف مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في بلاغه، الذي نشره موقع هسبرس، أنه لا يسمح لأي طبيب بأن يقوم بزيارة علمية لأي بلد إلا بعد إذن مكتوب من مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، معتبرا أن ما نشر يسيء إلى سمعة المؤسسة الاستشفائية وإلى المغرب.

وقالت صحيفة مغربية في وقت سابق إن وفدا طبيا مغربيا حلّ بإسرائيل بعد أن قام نظراؤه الإسرائيليون بزيارة المغرب، وأنه لقي احتفاء من السلطات الإسرائيلية، وطلب مساعدة إسرائيلية لإنشاء وحدة لزرع النخاع العظمي في المستشفى. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين احتفوا بالأطباء المغاربة الذين يعملون في مستشفى الرباط، وهم: رئيس رابطة طب الأطفال، ومدير قسم الخدج في مستشفى الأطفال في الرباط، ومدير قسم أمراض سرطان الأطفال في المستشفى.