﻿جنازة بيريز تمنع أهالي غزة من الصلاة في الأقصى

غزة ـ «القدس العربي»: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كبار السن من قطاع غزة من المغادرة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، كما هو الحال في كل يوم جمعة، وذلك بسبب جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة أمام المصلين، بعد أن أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية بذلك، بسبب مراسم الجنازة والإجراءات الأمنية.

وذكرت مصادر في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي ألغى تصاريح 300 مصل من غزة، جميعهم من كبار السن، كانوا يستعدون للتوجه لمدنية القدس لأداء الصلاة هناك، والعودة في ساعات العصر.

وفي العادة تسمح إسرائيل لنحو 300 فلسطيني من القطاع بالتوجه صبيحة كل يوم الجمعة إلى مدينة القدس للصلاة هناك، ومن ثم العودة من جديد لغزة.

وتفوق أعمار المصلين الـ 50 عاما. وسمحت سلطات الاحتلال بذلك وفق ادعاءاتها بتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، وذلك بعد شنها الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.

ولم تساهم هذه الخطوات في تخفيف حدة الحصار، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع الكثير من السلع من المرور من المعبر التجاري الوحيد الذي يعرف بمعبر كرم أبو سالم جنوب شرق غزة، وفي ظل منعها سكان القطاع من التحرك بحرية من وإلى غزة.

وقبل أيام أكد تقرير حقوقي أن جميع ما ادعته إسرائيل بخصوص تخفيف الحصار غير صحيح، وأن التعقيدات لا تزال قائمة أمام حركة السكان والبضائع.