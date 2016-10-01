﻿مصر: انتقادات للنائب البرلماني إلهامي عجينة بعد مطالبته بإجراء كشف طبي لإثبات عذرية الفتيات كشرط للقبول في الجامعات

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، التي طالب فيها بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري للتأكد من عذرية الفتيات، الكثير من الجدل والغضب على الساحة السياسية.

وقال في تصريحاته: «أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات أنها «آنسة»، وكذلك ينبغي أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر».

واوضح أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالي قرارا بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأي طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور متابعا: «مش لازم أي حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفي من وراك».

ولفت عجينة إلى أن هذه المبادرة سيكون من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في الجامعات، مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبني هذه الحملة.

كما اقترح أيضا مبادرة أخرى لتوقيع كشف المخدرات على الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات المصرية، وتابع: «مبادرتي للقضاء على الزواج العرفي وتوقيع الكشوف الطبية على الطالبات، وكذلك كشف المخدرات يجب أن تشمل الجامعات الخاصة قبل الحكومية في مصر».

وانتقد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه«الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تصريحات النائب البرلماني إلهامي عجينة قائلا: سبق وان خرج علينا عجينة بإهانة الرجال المصريين في تصريحات الضعف الجنسي وطالبنا وقتها بضرورة محاكمته والتحقيق معه في مجلس النواب.

وأضاف إن النائب البرلماني واصل تصريحاته المثيرة بضرورة الكشف عن عذرية الفتيات التي لا تحمل وازعا أخلاقيا أو إنسانيا أو دينيا. موضحًا أنه لا يحق لأي شخص ان ينتهك أسرار الفتيات، فالمولى عز وجل ستر الفتاة وأمرنا أن ننتهج هذا المنهج.

وأدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، في بيان له، تصريحات النائب إلهامي عجينة، وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز إن التصريح لا سند له ويخالف أحكام الدستور ويعد «انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانًا على كرامتهن»، مطالبا النائب بالاعتذار عن ذلك التصريح المشين وغير اللائق صدوره عن عضو مجلس نواب.

ولفت إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بعدم إخضاع أي فرد للتعذيب أو للمعاملة القاسية، بما فيها اتفاقية السيداو، مشددا على أن النائب يريد من تصريحاته الحط من شأن المرأة والتقليل من قدرها حيث أنه لا يرى في المرأة سوى مجرد جسد.

وطالب مدير المركز أهالي وفتيات ونساء دائرته في جمصة وبلقاس في محافظة الدقهلية بجمع توقيعات وسحب الثقة منه، لكون تصريحات النائب تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة لكل نساء وفتيات مصر.

وانتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، خلال برنامجه «قصر الكلام» عبر فضائية «النهار وان»، تصريحات عجينة قائلا : أنه لم يقرأ يوما تصريحا جيدا للنائب إلهامي عجينة، متابعا: «لو كان الأمر بيدي لأمرت بعلاج عجينة على نفقة الدولة من العقد النفسية التي يعاني منها».

وأشار إلى أن إلهامي عجينة كان أول شخص طعن في شرف نائبات البرلمان، وذلك عندما طالبهم بأن يأتوا لمجلس النواب محتشمين لأن ملابسهم تثير غيرة أعضاء البرلمان. ومنح «رشدي»، أوسكار البرنامج لإلهامي عجينة كونه أسوأ من أصدر تصريحا خلال الأيام الماضية.

وهاجم طارق محمود، المحامي، النائب، وقال « إن هذا النائب لا يستحق أن يكون ممثلا للمصريين في مجلس النواب، وإنه اعتاد إطلاق تصريحات شاذة بغرض تسليط الأضواء عليه ومن أجل «الشو الإعلامي»، واعتبر تلك التصريحات إهانة للشعب المصري بأكمله ومساسا بكرامته، مشيرًا إلى أن هذا النائب وقع في سقطة أخلاقية في حق المصريين جميعًا، مشددًا على أن هذه السقطة لن تمر مرور الكرام من نائب اعتاد كل فترة توجيه اتهامات مهينة وكاذبة وماسة بشرف المصريين.

وأكد محمود أنه سيتقدم ضد هذا النائب ببلاغ إلى النائب العام لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون بنص المادة 306 من قانون العقوبات. وطالب برفع الحصانة عنه للتحقيق معه في تلك الاتهامات، كما طالب بتوقيع الكشف الطبي والنفسي عليه للتأكد من صحته كونه مسؤولًا عن أقواله وأفعاله، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أطلقها هذا النائب في الفترة الأخيرة لا تصدر إلا من مريض نفسي.

ورد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، على التصريحات ضده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «مانشيت» على فضائية «العاصمة»، قائلا : إن تصريحاته مجرد رأى وليس فرضا على أهالي الفتيات، معتبراً أن جميع تصريحاته مفيدة للمجتمع، ولصالح مصر للحد من بعض المشاكل المنتشرة داخل الشارع المصري.

وأضاف «إذا كان اقتراحي مش عاجب المصريين يجدوا حلول أخرى للحد من المشاكل التي تواجه المجتمع»، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المختلفة تأخذ تصريحاته خارج الصندوق، وتقوم بنشرها بشكل خاطئ.