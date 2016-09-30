﻿أولاند يعتبر مشاركة عباس في جنازة بيريز إشارة إلى عدم التخلي عن السلام

القدس المحتلة – أ ف ب: اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند أمس مشاركة نظيره الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريز في القدس المحلة إشارة مفادها «اننا لا نتخلى» عن السلام.

وقال اولاند للصحافيين «اعتقد ان الرسائل التي تم توجيهها وحضور محمود عباس أيضا كان المغزى منها أننا لا نتخلى عن البحث عن حل من أجل السلام»».ولفت اولاند الى ان الجنازة كانت فرصة لعباس»ليلتقي لوقت قصير رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو».

والتقى اولاند أيضا لربع ساعة مع الرئيس عباس عقب انتهاء مراسم الجنازة. وشدد الرئيس الفرنسي على أن «السلام لن يضيع طالما أننا نكافح من اجله».

وبحث اولاند وعباس خلال اللقاء المقتضب التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده نهاية العام في فرنسا، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وعقد اللقاء بينهما في القدس عقب مشاركتهما في جنازة بيريز. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية «اتفق اولاند وعباس على تسريع التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نهاية هذا العام». وأكد ان اولاند أبلغ عباس أن «مبعوثا فرنسيا سيزور فلسطين في شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل في إطار مواصلة الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر».

وتسعى باريس الى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإحياء عملية السلام المعطلة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ نيسان/ ابريل 2014. وترفض إسرائيل إجمالا أي إطار دولي وتصر على العودة الى المفاوضات المباشرة.

وقبل الجنازة التي حضرها قادة وشخصيات من دول عدة، صافح رئيس نتنياهو عباس في لقاء علني يندر حدوثه بين الرجلين. ونشر المتحدث باسم نتنياهو مقطع فيديو يظهر المصافحة على موقع «تويتر». ويقول عباس في المقطع وهو يصافح نتنياهو باللغة الانكليزية «تسرني رؤيتك. مضى وقت طويل». بينما يشكره نتنياهو وزوجته سارة على حضوره.

وتصافح الرجلان أثناء قمة المناخ في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن لم يتبادلا الحديث. ويعود آخر اجتماع مهم وعلني بينهما الى عام 2010، رغم تقارير غير مؤكدة عن لقاءات سرية بعده.