﻿تقدير موقف للمركز العربي رجح فوز الحزب في الانتخابات، ويؤكد: جهات داخل الدولة المغربية لا تريد استمرار العدالة والتنمية في الحكم

الدوحة ـ»القدس العربي»:أشارت ورقة تقدير موقف صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن جهات داخل الدولة المغربية لا تريد استمرار العدالة والتنمية في الحكم وهذا عشية الانتخابات التشريعية التي تستعد الطبقة السياسية للمشاركة فيها عما قريب، والتي ستكون مناسبة لتقييم سياسات الحزب الموجود في السلطة منذ خمسة أعوام، واختبارًا لقدرته على الاحتفاظ بالتأييد الشعبي الذي حصده في الانتخابات السابقة. وتمثّل هذه الانتخابات أيضًا مناسبة لاختبار مدى التزام القصر بمسار الاصلاحات ذات المنحى الديمقراطي التي أطلقها عام 2011، واحتفاظه بالمسافة نفسها من الأحزاب السياسية المتنافسة لتبيان قدرتها الذاتية على استقطاب الناخبين عبر البرامج التي تقدّمها.

واعتبر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في ورقته البحثية أنه بناءً على النتائج السابقة للانتخابات يتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الحزبين الكبيرين: حزب العدالة والتنمية (حزب ذو هوية إسلامية، يقود الحكومة حاليًا إلى جانب تحالف من أحزاب من اليمين واليسار)، وحزب الأصالة والمعاصرة (حزب وسط مقرب من النظام الملكي، ويمثل المعارضة). وأشارت الورقة إلى أن الخطاب السياسي الذي سبق الحملة الانتخابية، كشف عن بوادر اصطفاف سياسي ثنائي تتشكّل يقوده طرفَا الصراع الانتخابي اليوم في المغرب: العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. العدالة والتنمية أعلن تحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية (حزب شيوعي مغربي) من أجل قيادة الحكومة المقبلة، بينما يراهن منافسوه في الأصالة والمعاصرة على إنهاء تجربته في الحكم بدعمٍ من أطراف في محيط النظام الملكي، وهو ما بينته المواقف والمواجهات غير المعلنة بين رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ومستشار ملك المغرب محمد السادس الذي كان وراء فكرة تأسيس حزب منافس للمد الإسلامي. وعبر المركز في ورقة تقدير الموقف عن مخاوف تثار على اثر حالة الاصطفاف الثنائي داخل المشهد الحزبي المغربي، عشية بدء الانتخابات، من أن تمثّل الثنائية القطبية الناشئة بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة خطرًا على الديمقراطية المغربية، ومبررًا لإقصاء العدالة والتنمية، في تحالف مع أحزاب من اليمين واليسار، لأنّ السلطة ما زالت في يد نظام ملكي يسود ويحكم، على الرغم من إلزام الملك نفسه بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدّر الانتخابات النيابية. وهو ما مثّل تحوّلًا كبيرا في إعادة توزيع السلطة بموجب تعديل دستوري سنة 2011، جرى توصيفه بـ «دسترة المنهجية الديمقراطية» في الحالة المغربية.

واعتبر باحثو المركز إلى أنه باستقراء المؤشرات السياسية، «يظهر أنّ جهات داخل الدولة لا تريد استمرار العدالة والتنمية في الحكم، وتصوغ مبرراتها في ذلك بهدم كلّ الأطروحات التي روّج لها العدالة والتنمية، لتحسين صورته لدى دوائر المؤسسة الملكية، وهي المهمة التي يبدو أنّ هذه الجهات (محيط الملك) نجحت في تحقيق بعضها، من خلال ما تضمّنه الخطاب الملكي (خطاب الملك في يوم 30تموز/ يوليو الماضي بمناسبة الذكرى 17 لجلوسه على العرش)؛فقد استغرب الملك «أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين (..). حيث رأى بعض المهتمين بحسب المصدر ومن خلال تحليل الخطاب السياسي أنّ في الكلام توبيخًا بالتلميح لكلّ الأحزاب السياسية، بما في ذلك العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.

وأشار المركز الذي يتخذ من العاصمة القطرية مقرا له إلى أنه «لا يبدو أنّ النظام الحاكم في المغرب يأخذ المسافة نفسها من كلّ الأطياف السياسية؛ وإذا كانت المفاضلة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية تقع لمصلحة الأول على حساب الثاني، فإنّ صناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة دائمًا ترجّح الكفة لفائدة العدالة والتنمية، ما يعني أن «تحكم» الدولة في العملية السياسية لا يعني تدخّلها في العملية الانتخابية؛ وهوما أكدته نتائج الانتخابات البلدية التي حلّ فيها العدالة والتنمية أوّلًا واكتسح عديد الحواضر وجعلته الحزب الأول في المملكة. وتوقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن الوضعية السابقة قد تجعل «الحزب يحصد نتائج جيدة في انتخابات الأسبوع القادم، بالنظر إلى معطيين: يكمن أولهما في قصر المسافة الزمنية بين الانتخابات المحلية (جرت في أيلول/ سبتمبر 2015) ونظيرتها البرلمانية (تشرين الأول/ أكتوبر 2016)؛ أما ثانيهما فيتمثل بكون العدالة والتنمية يملك قاعدة انتخابية ثابتة، حريصة على المشاركة في التصويت، في حين يملك منافسوه قواعد انتخابية متأرجحة.

واعتبرت ورقة تقدير الموقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التي تلقت «القدس العربي» نسخة منه إلى أنه «بعد هذه التجربة الانتخابية سيحدد مدى تفضيل المغاربة الاستمرارية مع حزب العدالة والتنمية وسياساته ومدى اقتناعهم بالحاجة إلى التغيير مع حزب الأصالة والمعاصرة. وأشارت إلى أنه في حالة فوزه، يتوقع أن يعزز العدالة والتنمية موقفه بوصفه القوة السياسية الأكبر في البلاد، ومن خلال تجديد شرعيته سيتمكن من مواصلة سياسته التي يجري تنفيذها منذ عام 2011. أمّا تحالفه الحكومي، فيمكن على سبيل المثال أن يتكون من حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية والأحزاب السياسية الأخرى التي ترغب في تجنّب مقاعد المعارضة.