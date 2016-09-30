﻿كوبلر يرد على الاتهامات الموجهة إليه بشأن ليبيا

طرابلس – وكالات: رد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في حوار له مع قناة «العربية الحدث» أمس عن مسائل كثيرة تتعلق بالشأن الليبي وبتنفيذ الاتفاق السياسي وأيضا على ما يوجه إليه من اتهامات حول تدخله في الشأن الليبي.

وقال إنه على الليبيين أن يعملوا معًا لتمضية الاتفاق السياسي وصياغة الدستور وإنهاء المراحل النهائية منه، مؤكدا أنه يعمل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد لنا مهامنا بتفويض واضح يتعلق بتوفير الدعم للحكومة والمجلس الرئاسي والسراج والتركيز على حقوق الإنسان فمحاربة الإرهاب ليست مسألة محلية.

وقال كوبلر: «الليبيون قادرون على إنهاء المراحل النهائية من الاتفاق السياسي والأمر بسيط وسهل جدًا.. يجب أن يتم الأمر على أساس الحوار الليبي – الليبي. أشجّع الجميع على أن يمضوا قدمًا نحو تنفيذ الاتفاق الذي من المقرر أن يتم على سنتين.

وأضاف «بطبيعة الحال هناك آراء مختلفة في الشرق والغرب والجنوب، لا يعقل أن يكون موضوع كهذا أن يعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي؛ فالمجتمع الليبي مجزأ، ويعاني الكثير لعدم وجود سيولة نقدية واقتصاد ضعيف بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء. السنة الدراسية أٌجلت. 60٪ من الأطفال يعانون.. إنني أتحدث باسم من ليس لديهم صوت في ليبيا، الأطفال، النساء، يجب على كل الأطراف معالجة الأمر.

وأضاف أنه لا يخشى الانقسام بين الشرق والغرب وعلى العكس كل من يتحدث يقول إنه يؤيد ليبيا الموحدة، إن الوحدة هي القوة والانقسام ضعف. سياسيا هناك توافق واسع باستثناء بعض العناصر كلهم يؤيدون ليبيا الموحدة، ليبيا لن تتمزق.

ومن المهم أن يعمل المجلس الرئاسي مع حكومة الوفاق، على مجلس النواب أن يوافق على الحكومة، يجب أن يكون هناك جيش موحد وشرطة تسيطر على طرابلس مكان الميليشيات التي يجب أن تندمج في الحياة المدنية، أشجع جميع الليبيين على مواجهة مشكلة المؤسسات الموحدة. والتقيت مع أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، ونحن نوافق على ما يوافق عليه الليبيون، ليبيا دولة قوية وثرية، فكيف لا يستطيع هذا البلد الغني أن يوحد صفوفه وأن يستخدم الثروة المتاحة في البلد لخدمته؟ ناقشنا مع مصر وقطر وتركيا والجزائر لتعود ليبيا الدولة الموحدة.

وأضاف «مجلس النواب يضم 188 عضوًا، لماذا لا يقوم الأعضاء بالاجتماع بكامل نصاب المجلس بقيادة عقيلة صالح في مكان بعيد عن التخويف أو إرهاب لأحد. اقترحت وجود مراقبين دوليين وتحدثت مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتوفير الجامعة العربية مراقبين محليين، كما أنه يجب أن يكون هناك مراقبون دوليون، ونقل جلسات البرلمان على الهواء مباشرة. حكومة الوفاق في أمس الحاجة لموافقة البرلمان.

وعلى مجلس النواب أن ينعقد في وجود مراقبين لتعديل الدستور وتنفيذ الاتفاق السياسي، وإعطاء الضوء الأخضر لحكومة الوفاق الوطني، فحكومة الوفاق كسيارة الإسعاف يجب أن تصل إلى المستشفى كي لا يموت المصابون، ليس معها رخصة لكن عليها أن تتحرك لإنقاذ المصابين (في إشارة إلى الليبيين).

وحول سيطرة الجيش على موانئ الهلال النفطي قال كوبلر: «راقبنا هذا التحرك عن كثب وأنا دائمًا أناهض العنف لأنني أمثل الأمم المتحدة، لا يجب أن يكون اللجوء للحل العسكري أو القوة هو السبيل الوحيد لمحاربة الإرهاب.. أدعو للحوار، لكنني رحبت بما صدر عن الجيش الليبي وتصريح عقيلة صالح وكذلك شركة النفط الوطنية بالانسحاب من المنشآت النفطية وترك إدارتها تحت تصرف شركة النفط، على أن يوزع المصرف المركزي الثروة على كل الليبيين».

وتابع : «لا يمكن لأحد أن يعارض زيادة إنتاج النفط في ليبيا، يجب أن يتم كل ذلك تحت سلطة المجلس الرئاسي في الشرق والغرب والجنوب. كل ما يتم تصديره من النفط لا يكفي لاحتياجات ليبيا. وأضاف لقد تم تسليم حماية النفط لشركة النفط الوطنية، لأنه لا يمكن لهذه الشركة أن تعتمد على الجيش لحماية هذا المنشآت، فالجيش غير مؤهل لحماية هذه المنشآت. لقد سمعنا بيان حفتر بأن ليبيا بحاجة لقائد عسكري، أدعو أن يكون الجيش الليبي موحدًا تحت رئاسة المجلس الرئاسي، فالإشراف على الجيش يجب أن يكون تحت قيادة فايز السراج والذي يعد القائد الأعلى للجيش الليبي الموحد وعلى الجيش أن يكون تحت رقابته».

وحول الانتقادات الموجه إليه قال كوبلر : نعمل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد لنا مهامنا بتفويض واضح يتعلق بتوفير الدعم للحكومة والمجلس الرئاسي والسراج والتركيز على حقوق الإنسان فمحاربة الإرهاب ليست مسألة محلية، الإرهاب في ليبيا يمتد لخارجها ويضر الجميع.

هناك 120 ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا عبر ليبيا، غرق الكثير منهم والباقون في الصحراء. مسألة حقوق الإنسان ليست مسألة داخلية، هو تفويض مُنح لي من مجلس الأمن لمساعدة الجيش الليبي لإيجاد حل للحرب الأهلية. وأكرر الحل العسكري ليس خيارًا وعلى الليبيين القيام بذلك وليس الأجانب. أنا وسيط ونزيه، كلي آذان مصغية وقلب منفتح للوقوف على مطالب الليبيين في الشرق والغرب والشمال والجنوب.