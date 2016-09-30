﻿مركبات المستقبل: ذاتية الحركة بدون سائق وبوقود أقل

باريس – برلين – ميونيخ – وكالات: تم أمس الأول افتتاح معرض باريس، أحد أكبر معارض السيارات في العالم، أمام المتخصصين، حيث يكشف المصنعون عن مفاهيم جديدة .

«بدون سائقين وبوقود أقل»، هذا هو مستقبل السيارات حسب رؤية معرض باريس الدولي للسيارات، الذي سيقدم هذا العام تصميمات أكثر أناقة وذكاء.

تخيل شاحنة تزن 40 طنا تنطلق على الطريق السريع بكامل سرعتها، لكن عندما مرت الشاحنة من أمامك لاحظت أن السائق يغفو مسترخيا على المقعد والسيارة تنطلق في طريقها.

ربما بدا هذا السيناريو بعيدا جدا عن التصور، لكن مع اتجاه صناعة السيارات في العالم نحو تكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة وانتشار أنظمة مساعدة السائق المعقدة، فقد لا يمر وقت طويل حتى تحدث تحولات كبيرة في صناعة النقل.

بالتأكيد فإنه من المحتمل تخيل سيناريو يقضي فيه سائق الشاحنة ثماني ساعات على عجلة القيادة، لكنه يلقى مساعدة كبيرة من نظام إلكتروني لمساعدة السائق، فهل سيحتاج السائق إلى تكرار ضغط المكابح كما يحدث الآن؟

حسب بيتر فوس من شركة الاستشارات الإدارية «إرنست أند يونغ» فإن «هذا قد يصل إلى درجة أن زمن رحلات الشاحنة لن يقاس بنفس عدد ساعات القيادة»، وإنما سيتم تطوير طريقة جديدة لحساب هذه الساعات.

وكل دقيقة تقضيها الشاحنة وهي تتحرك تمثل زيادة في الكفاءة بالنسبة لشركة النقل، لذلك فقد يكون من المغري الإبقاء على الشاحنة في حالة سير دائم. على سبيل المثال وكما يقول فوس «فإنه بعض التوقفات الإجبارية من الناحية القانونية حاليا يمكن أن يتم الاستغناء عنها».

ويتوقع خبراء وصول تكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة وانتشارها في قطاع الشاحنات لتصبح شاحنة من كل 3 شاحنات تباع في أوروبا ذاتية القيادة خلال 10 سنوات من الآن.

ولن تحتاج السيارات ذاتية القيادة فقط إلى اتباع خطوط تحديد مسارب السير (الحارات) والحفاظ على المسافة الفاصلة بينها وبين السيارة الموجودة أمامها، لكنها أيضا ستحتاج إلى تجاوز السيارات الأخرى في بعض الحالات وفي أفضل الحالات ستحتاج إلى وسيلة للتواصل مع السيارات الأخرى على الطريق.

وتتوقع شركة «ماكينزي» الاستشارية أن يكون ثلث الشاحنات المباعة في أوروبا بحلول 2025 ذاتية القيادة بحيث تستطيع الشاحنة السير في مواقف القيادة الأقل تعقيدا دون الحاجة إلى سائق.

يذكر أن الشاحنات الحديثة هذه الأيام مجهزة بكل أنواع أنظمة المساعدة. وقدم العديد من شركات صناعة السيارات مؤخرا بعض التقنيات الجديدة في معرض «آي.أيه.أيه» للسيارات التجارية في مدينة هانوفر الألمانية.

في الوقت نفسه فإن الكثير من شركات النقل والإمداد والتموين تتابع هذه التطورات المستمرة بدقة، مع التركيز على التكنولوجيا التي تقلل استهلاك الوقود وتساعد السائق.

ورغم ذلك فقد أظهر مسح أجري لحساب شركة «كونتنينتال» الألمانية لصناعة الإطارات أن حوالي 20 في المئة فقط من شركات النقل وضعت تكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة ضمن قائمة أمنياتها لتطور صناعة السيارات، في حين طلب السائقون طلبات أكثر عملية مثل أنظمة الملاحة.

من ناحيته يقول بيتر فوس ان هناك عنصرا آخر سيكون له أولوية، وهو حتمية تحسين عوامل الأمان في الشاحنات حيث أن الكثير جدا من الحوادث تقع بسبب إجهاد السائقين.

أما يورس دلنكا، خبير شئون النقل في مؤسسة «أوليفر ويمان»، فيقول انه يعتقد أن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تقدم حلا لنقص السائقين الجدد في قطاع النقل الأوروبي، نظرا لأن عدد الساعات الطويلة التي يقضيها السائق في عمله يجعل من الصعب التوفيق بين هذه الوظيفة والحياة الشخصية. ويضيف أن «الشاحنات ذاتية القيادة ستكون من بين وسائل التخفيف من حدة نقص السائقين». على صعيد آخر أظهرت دراسة ألمانية أن استثمارات شركات السيارات في المصانع الجديدة تراجعت كثيرا. وحسب الدراسة التي أجراها خبراء «إرنست أند يونغ» فإن الشركات

الـ16 الكبرى في العالم لصناعة السيارات أعلنت هذا العام عن إنفاق 15 مليار يورو في استثمارات جديدة أي أقل بنحو الثلثين عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال بيتر فوس، الاستشاري في الشركة، ان قطاع صناعة السيارات «ربما كان مهيأ جيدا لتلبية التزايد المتوسط المتوقع عالميا في مبيعات السيارات وذلك بعد إنفاق الكثير من الاستثمارات خلال الأعوام الماضية على قدراتها الإنتاجية».

وأشار فوس إلى أن تركيز هذه الشركات سيكون الآن على الاستثمار في السيارات ذاتية الحركة والمتصلة بشبكات إلكترونية والمحركات الكهربية والإنفاق على نماذج أعمال جديدة.

وجاء في الدراسة أن كبرى شركات صناعة السيارات في ألمانيا أنفقت 23 مليار يورو منذ عام 2010 على تطوير منتجاتها وخلقت بذلك 17 ألف و 500 فرصة عمل جديدة.

وأنفقت هذه الشركات 25 مليار يورو من هذه الاستثمارات في الصين،

و29 مليار تقريبا في الولايات المتحدة، التي تعتبر في الوقت الحالي الهدف الاستثماري الأول لدى الشركات الألمانية قبل المجر والمكسيك وألمانيا.

وأعلنت شركة «دايملر» عن أكبر مشروعين استثماريين في ألمانيا وهما إنشاء مصنع بطاريات في مدينة كيمنيتس وتطوير مصنع مرسيدس بينز في هامبورغ وخصصت 500 مليون يورو لكل من المشروعين. وشملت الدراسة شركات صناعة السيارات التالية: «فولكسفاغن»، و»بي.ام.دبليو»، و»دايملر»، و»تويوتا»، و»جنرال موتورز»، و»فورد»، و»فيات»، و»كرايسلر»، و»بيجو سيتروين»، و»رينو نيسان»، و»هوندا»، و»مازدا»، و»ميتسوبيشي»، و»سوزوكي»، و»هيونداي»، و»كيا».