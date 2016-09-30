﻿عمدة لندن يأمر بتحقيق حول تأثير الاستثمار الأجنبي في عقاراتها على مشكلة الإسكان

لندن – «القدس العربي» من محمود ابو نعمة: قالت صحيفة (ذي غارديان) اللندنية، في خبر حصري، ان صدّيق خان عمدة لندن سيجري تحقيقا سيكون الأكثر شمولا حول ملكية العقارات في العاصمة البريطانية وهوية المالكين، وسط قلق كبير بسبب ارتفاع تكاليف الايجار والشراء للوحدات السكنية فيها.

وقالت الصحيفة ان خان ينوي معرفة تأثير الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في لندن. وقد سبق له ان قال ان هناك مخاوف حقيقية من زيادة عدد المنازل التي يتم شراؤها من قِبل المستثمرين الاجانب، مضيفا ان هذا التحقيق من شأنه ان يقدم الاسباب لحجم مشكلة السكن لأول مرة.

وقال انه في حاجة إلى فهم أفضل للأدوار المختلفة التي تلعبها الأموال الآتية من الخارج في سوق الإسكان في لندن، وحجم مشترياتها وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم عمليات البناء ومساعدة سكان العاصمة في العثور على منزل.

و قالت الصحيفة انها كشفت في وقت سابق من هذا العام قصة حول بناية سكنية مكونة من 50 طابقا وتحتوي على 214 شقة فاخرة تطل على نهر التايمز، وتبين ان اكثر من 60 في المئة من الشقق مملوكة لمستثمرين أجانب.

كما وجدت ان ربع الشقق تم شراؤها من قبل شركات موجودة في الملاذات الضريبية الخارجية السرية. وحسب الصحيفة فإن العديد من هذه الشقق كانت غير مأهولة.

و يتوقع خبراء في مجال الاستثمارالعقاري ان أسعار العقارات في المملكة المتحدة قد ترتفع بشكل كبير خلال العقد المقبل، مع وصول موجة جديدة من المستثمرين المتوقعين من الطبقة المتوسطة، خصوصا من الصين، والذي يتوقع ان يكون حجم استثماراتهم ما بين 150 و200 مليار جنيه إسترليني، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وحسب منتقدين نقلت عنهم الصحيفة، فإن هذا التدفق يساهم في تفاقم ازمة السكن في لندن، ويساهم في دفع العديد من سكانها لمغادرتها.

كما تزايد عدد المستثمرين الأجانب في العقارات في مدن مثل مانشستر، ليفربول وبرمنغهام.

وفي ختام حديثة قال صديق خان «نحن نرحب بكافة الاستثمارات من مختلف دول العالم في بناء منازل جديدة بما في ذلك المستثمرين السابقين، ولكن هناك مخاوف حقيقية من احتمال حدوث زيادة في عدد المنازل التي يتم شراؤها من جانب مستثمرين في الخارج، كما اننا بحاجة ماسة الى المزيد من الشفافية حول المال الآتي من الخارج، والذي يتم استخدامه في شراء العقارات، فنحن يجب ان نكون متأكدين ان عمليات الشراء هذه لا تتم من أجل غسيل الأموال».