﻿التضخم في أعلى مستوياته منذ عامين في منطقة اليورو والبطالة على حالها

بروكسل – أ ف ب: بلغ التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوياته منذ حوإلى عامين في سبتمبر/أيلول، وهو خبر سار للبنك المركزي الأوروبي الذي يحاول زيادة الأسعار، لكنه لم يفرح المحللين وسط استمرار نسب البطالة على حالها.

تعليقا على الأرقام التي نشرها المكتب الأوروبي للاحصاء (يوروستات) الجمعة قال هاورد آرتشر، الخبير في «آي.اتش.اس.غلوبال» انه «سيترتب على البنك المركزي الأوروبي استيعاب مسارات متناقضة». وأضاف «بالطبع سيسر البنك المركزي الأوروبي بزيادة التضخم إلى الضعفين ليبلغ +0.4 في المئة في ايلول/سبتمبر مقابل +0.2 في المئة في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى له منذ 23 شهرا».

ويتطابق هذه الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم «فاكتسيت» للخدمات المالية، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي عن نسبة تضخم قريبة من 2 في المئة، وتعتبر مفيدة للنشاط الاقتصادي.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي منذ عامين لتنشيط حركة الإقراض لإنعاش النمو والتضخم في دول منطقة اليورو الـ19. وفي الأشهر الأخيرة عزز إلى درجة كبيرة إجراءاته لدعم الاقتصاد بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخيا، وتوفير قروض ضخمة بأسعار متدنية للمصارف، وإعادة شراء شهرية بالجملة لأسهم الديون في الاسواق.

لكن أرقام التضخم الأساسي (غير الطاقة، المنتجات الغذائية، المشروبات الكحولية والتبغ) الأكثر إفصاحا عن التوجه الفعلي لانها تستثني المنتجات الأكثر تقلبا، لا تدعو إلى البهجة مع تسجيل نسبة +0.8 في المئة في سبتمبر على غرار ما حصل في أغسطس.

ولفت جاك ألن، المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» إلى ان «تسارع التضخم في سبتمبر نتج بشكل شبه حصري عن تراجع أقل لأسعار الطاقة».

وفي الواقع سجلت أسعار الطاقة تراجعا أقل بكثير في سبتمبر (-3 في المئة) من الاشهر السابقة، بلغ -5.6 في المئة في أغسطس و-6،7 في المئة في يوليو/تموز و-6.4 في المئة في يونيو/حزيران.

ما يثير قلق الخبراء ايضا هو نسبة البطالة التي لم تتراجع منذ 4 اشهر «وما زال سقفها فوق 10 في المئة» حسب بيرت كوليين، الخبير لدى بنك»أي.إن.جي».

وبالفعل بقيت نسبة العاطلين عن العمل ثابتة في أغسطس في منطقة اليورو عند 10.1 في المئة. ورغم ان هذه النسبة هي الأدنى المسجلة منذ يوليو 2011، فإنها لا تزال اعلى من معدل نسبة البطالة في الفترة بين 1999 و2007 (8.8 في المئة) قبل اندلاع الأزمة في منطقة اليورو.

كذلك تتعلق المخاوف في منطقة اليورو بزيادة 8000 شخص على عدد العاطلين عن العمل في أغسطس، وهي الزيادة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة»، حسب آرتشر، الذي قال ان «هذا يوحي بان أسواق العمل في المنطقة تدور في فلك نمو اقتصادي متباطئ ونقاط غموض متفاقمة».من جهة أخرى ما زالت الفوارق الكبرى قائمة بين البلدان التي تبنت العملة الموحدة. فقد أعلنت ألمانيا ذات الاقتصاد الأقوى في المنطقة عن نسبة البطالة الاقل في أغسطس التي بلغت 4.2 في المئة.

في المقابل سجلت نسب البطالة الأعلى مجددا في اليونان (23.4 في المئة في يونيو 2016، اخر رقم متوافر) وفي إسبانيا (19.5 في المئة). اما فرنسا فسجلت اقل من المعدل بقليل مع نسبة 10.5 في المئة.

لكن الأرقام أسوأ للذين دون 25 عاما حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل منهم 20.7 في المئة في منطقة اليورو. هنا أيضا سجلت ألمانيا، التي غالبا ما يلقى نظام التدريب لديها الإشادة، النسبة الاقل وهي 6.9 في المئة. كما سجلت اليونان وإسبانيا النسبتين الأعلى اللتين بلغتا في يونيو على التوالي 47.7 في المئة (اخر رقم متوافر) و43.2 في المئة.

وبلغت نسبة البطالة الإجمالية لدى الدول الاعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي 8.6 في المئة، وظلت ثابتة مقارنة بنسبة يوليو.