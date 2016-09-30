﻿«رينو» تدخل في مشروع إنتاج سيارات مشترك في إيران

باريس – رويترز: قالت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات أمس الجمعة انها وقعت اتفاقا للدخول في مشروع مشترك جديد في إيران، من شأنه أن يسمح بتعزيز وجود الشركة في البلاد بعد رفع معظم العقوبات التجارية عن طهران في وقت سابق من هذا العام.

وقالت «رينو» في بيان انها ستكون صاحبة حصة الأغلبية في المشروع المشترك مع منظمة تنمية وتطوير الصناعات الإيرانية «إيدرو» وهي صندوق استثمار.

وقال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لشركة «رينو»، ان هناك إمكانيات «لا يمكن إنكارها» في السوق الإيرانية. ويشمل المشروع المشترك إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 150 ألف سيارة سنويا. ولدي «رينو» في إيران قدرات لإنتاج 200 ألف سيارة سنويا.

وتتبع «رينو» خطوات منافستها «بيجو ستروين» التي وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا إطاريا مع نظيرتها الإيرانية «سايبا»، لاستثمار 300 مليون يورو (335.5 مليون دولار) لتطوير وإنتاج ثلاثة طرز من سيارات «ستروين».

وأمس الأول قالت «بيجو»، التي تسعى لاستعادة المكانة الرائدة التي كانت تحظى بها في إيران، ان وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده سيزور مركز أبحاث فيليزي التابع للشركة قرب باريس لمناقشة التعاون.

وقالت «رينو» ان سياراتها من طرازي سيمبول وداستر سيتصدران خط إنتاج المصنع الجديد اعتبارا من 2018. وزادت مبيعات مجموعة «رينو» في إيران 56 في المئة في 2015 مقارنة مع 51 ألفا و500 سيارة جرى بيعها في العام السابق.