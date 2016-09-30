﻿بنك «غولدمان ساكس»: اتفاق «أوبك» قد يرفع سعر برميل النفط 10دولارات أوائل 2017

لندن – رويترز: قال بنك «غولدمان ساكس» ان الاتفاق الذي توصل إليه منتجو النفط في منظمة «أوبك» الأربعاء الماضي لتقليص الإنتاج سيضيف من سبعة إلى عشرة دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.

وقال محللو لبنك الأمريكي العملاق في مذكرة «التطبيق الصارم لاتفاق الأربعاء في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا.» وأضاف المحللون «في المدى الطويل مازلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت.»

لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط في نهاية العام الحالي وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح «أوبك».

وأبقى «غولدمان ساكس» على للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من العام، وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارا.