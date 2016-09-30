﻿رئيس مجلس إدارة «غينيل إنِرجي» للنفط يتنحي عن منصبه العام المقبل

لندن – رويترز: قالت ثلاثة مصادر ان توني هيوارد الرئيس السابق لشركة «بي.بي» سيتنحي عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة «غينيل إنِرجي» التي أسسها في عام 2011 وأصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في إقليم كردستان العراق وذلك في العام المقبل.

وتعاني «غينيل» حاليا جراء انخفاض أسعار النفط والصراع الإقليمي وانخفاض كبير في الاحتياطيات.

وقالت المصادر الثلاثة ان هيوارد البالغ من العمر 59 عاما والذي ترك منصبه في «بي.بي» بشكل مفاجئ عقب حادث التسرب النفطي المميت في خليج المكسيك عام 2010، قال في الأسابيع الأخيرة خلال مناقشات مغلقة انه يخطط للتقاعد من منصبه في النصف الثاني من العام المقبل. وقال متحدث باسم الشركة إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن توقيت هذه الخطوة.

وقالت الشركة «غينيل ملتزمة بأن يكون لديها مجلس إدارة قوي. وكما تتوقعون فإنها تدرس بعناية خطط تغيير القيادة من أجل ضمان انتقال سلس في الأدوار القيادية في أوقات مناسبة.»

وبسبب سلسلة من عمليات التنقيب المخيبة للتوقعات في مالطا وأنغولا والمغرب، اضطرت الشركة إلى شطب أصول بقيمة 480 مليون دولار في مطلع 2015. وأدى تهاوي أسعار النفط وتصاعد العنف في العراق وسوريا المجاورة، والذي تسبب في تأخيرات كبيرة في سداد مبيعات النفط من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، إلى تراكم الضغوط على الشركة.

وتراجع وضع «غينيل» بعدما أعلنت في وقت سابق من العام بتخفيض الاحتياطيات المقدرة لحقل طق طق الرئيسي في شمال العراق، وشطب أصول بقيمة مليار دولار مما أدي لتسجيلها أكبر خسارة سنوية على الإطلاق. وتيمم الشركة الآن وجهها شطر سوق الغاز التركي، مع تطوير حقلي ميران وبينا باوي في كردستان العراق، واللذين تأمل جينيل في ربطهما عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا المجاورة.

وفى علامة على تحول الاهتمام، تنحي هيوارد عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في يوليو/تموز 2015 وحل محله مراد أوزغول التركي الجنسية العام الماضي.