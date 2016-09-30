﻿إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 450 ألف برميل

بنغازي (ليبيا) – رويترز: قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية أمس الأول ان الشركة زادت إنتاجها إلى 290 ألف برميل يوميا، مما ساهم في رفع إنتاج البلاد إلى ما بين 450 ألفا و490 ألف برميل يوميا.

ورفعت الشركة العاملة في شرق ليبيا والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إنتاجها من حوالي 150 ألف برميل يوميا، منذ أن سيطرت قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر على بعض مرافئ تصدير النفط الرئيسية في البلاد في 11 و12 سبتمبر/أيلول.

وعقب انتزاع حفتر السيطرة على مرافئ التصدير من قوة منافسة فتحت المؤسسة الوطنية النفط ثلاثة موانئ كانت مغلقة. وقال مسؤول في أحد هذه الموانئ، وهو الزويتينة، أمس الأول ان ناقلة دخلت الميناء لتحميلها بكمية قدرها 570 ألف برميل من الخام ونقلها إلى مصفاة الزاوية في غرب ليبيا.

وكان الزويتينة مغلقا منذ أواخر العام الماضي، في حين تم إغلاق مينائي راس لانوف والسدر في 2014. ورست أولى الناقلات في راس لانوف الأسبوع الماضي، لكن ميناء السدر الذي لحقت به أضرار بالغة جراء القتال يحتاج لإصلاحات قبل استئناف التصدير.

واستمرت الصادرات من البريقة الميناء الرابع الذي يخضع حاليا لسيطرة حفتر.

وقال محمد بن شتوان رئيس شركة الخليج العربي للنفط ان إنتاج الشركة قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في الأيام المقبلة إن لم تحدث أي مشكلات فنية.

وذكر إبراهيم العوامي، مدير إدارة التفتيش والقياس في المؤسسة الوطنية للنفط، ان إنتاج البلاد قد يرتفع إلى نحو 500 ألف برميل يوميا في نهاية الشهر.

وتسبب القتال والاحتجاجات والنزاعات السياسية في تقليص إنتاج النفط الليبي إلى مستويات متدنية للغاية، مقارنة مع نحو 1.6 مليون برميل يوميا كان البلد العضو في «أوبك» ينتجها قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق إنه يأمل بأن يكون فتح الموانئ نقطة تحول. لكن خطوط الأنابيب الرئيسية في غرب البلاد ما زالت مغلقة في حين تظل ليبيا منقسمة سياسيا وعسكريا.