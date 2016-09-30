﻿العراق سيرجئ طرح سندات دولية بملياري دولار حتى 2017

بغداد – رويترز: قال مستشار حكومي أمس الأول ان من المرجح أن يرجئ العراق بيع سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية حتى مطلع 2017 على الأقل، أملا بأن يؤدي ارتفاع إيرادات النفط والانتصار على تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى تحسن المالية العامة للدولة.

وكانت بغداد قالت انها ستصدر السندات، التي تضمن الحكومة الأمريكية نصف قيمتها، في الربع الأخير من 2016. ولكن يبدو أن تلك الخطط باتت غير مؤكدة بعد إقالة وزير المالية هوشيار زيباري الأسبوع الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بالفساد نفاها زيباري.

وقال مظهر صالح، مستشار السياسة المالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مقابلة «أعتقد أننا سنرجئ الإصدار.» وأضاف «ينبغي لنا أن نرى الوضع في سوق النفط – فإذا تحسن يمكننا تأجيله قليلا، وإن شهدت سوق النفط مزيدا من التدهور فسنضطر للاقتراض.»

وصعدت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة أمس الأول، واقترب برنت من 50 دولارا للبرميل بدعم من التفاؤل بأول اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في ثماني سنوات على خفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.

وزاد إنتاج العراق بشكل هائل في السنوات الأخيرة. وتطلب بغداد من شركات النفط العالمية الكبرى تعزيز الإنتاج بشكل أكبر ليتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 4.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وتجد الحكومة، التي تعتمد بالكامل تقريبا على إيرادات النفط، صعوبة في سداد التزاماتها المالية منذ هوت أسعار النفط العالمية في عام 2014، وهو نفس العام الذي استولى فيه مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية» على ثلث أراضي البلاد.

وقال صالح انه يتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي للعراق بعد العملية المتوقعة لاسترداد الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومن ثم يتسنى خفض مخصصات الإنفاق العسكري أو توجيهها لإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.

وأضاف قائلا في المقابلة التي جرت في مكتبه في المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد «سنتحول من ميزانية حرب إلى ميزانية سلام.» وتكهن بأن هذا سيحسن التصنيف الائتماني للعراق إلى «بي زائد» على الأقل خلال الشهور الستة المقبلة من «بي ناقص» حاليا، وسيخفض بشدة تكلفة الاقتراض.

وأصدر العراق سندات دولية قيمتها 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 مع كوبون عائد بنسبة 5.8 في المئة. ويبلغ عائدها حاليا نحو تسعة في المئة.

وقال صالح ان الإنفاق العسكري في ميزانية 2017 سيظل عند نفس مستوى هذا العام، ولكن قد يعاد تصنيفه خلال السنة المالية وفقا لتغير الاحتياجات.

ولجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض من أجل تعويض ما خسره من إيرادات نفطية، وهو ما من شأنه أن يشجع مقرضين آخرين على تقديم الدعم.

وفي يوليو/تموز وافق الصندوق على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار، مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. وتأمل بغداد بتقديم مساعدات إضافية تزيد قيمتها على 12 مليار دولار من مصادر مثل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال صالح إن العراق اتفق «مبدئيا» الشهر الماضي على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لدعم موازنة بغداد. وسيكون هذا القرض أول دفعة من التمويل الإضافي اللازم للاتفاق مع صندوق النقد.

وأضاف أن تفاصيل شروط دعم المؤسسات المالية العامة ومعاشات التقاعد في العراق لم تتضح بعد، لكن الشريحة الأولى ستصرف في ديسمبر/كانون الأول.

وذكر أن مدة سداد القرض تبلغ 16 عاما مع فترة سماح ثلاث سنوات وفائدة نحو اثنين في المئة.

وقال مسؤول في البنك الدولي إن من المنتظر إقرار القرض في ديسمبر وبدء صرفه بعد ذلك مباشرة.

… ويوقع اتفاقية تشغيل مشتركة لحقل الزبير النفطي مع شركتين إيطالية وكورية جنوبية

بغداد – الأناضول: أعلنت وزارة النفط العراقية توقيعها اتفاقية تشغيل مشتركة لتطوير حقل الزبير القريب من البصرة، بين شركة نفط الجنوب وشركتي «إيني» الإيطالية و»كوكاز» الكورية الجنوبية، بعد انسحاب شركة «اوكسدنتال» الأمريكية من الإئتلاف.

وفي بيان صدر أمس الأول قال بالوزارة ليث الشاهر، مدير عام الدائرة القانونية، ان «وزارة النفط وبعد التفاوض مع إئتلاف الشركات المشغلة تم الاتفاق على دخول شركة نفط الجنوب كشريك ضمن الإئتلاف المشغل لحقل الزبير، بعد انسحاب شركة اوكسدنتال الأمريكية من العقد الذي وقعته الخميس»، مشيراً إلى أن «ائتلاف الشركات المشغل للحقل سيبقى حسب النسب الخاصة بكل شركة».

وأضاف البيان أن «العمل في الحقل بدأ منذ عام 2010 لتطويره، حيث كان الإنتاج فيه 180 ألف برميل يومياً ووصل الآن 400 الف برميل يومياً، وهذه الزيادة جاءت نتيجة لتظافر الجهود والعمل المستمر».

ولفت إلى أن انسحاب الشركة الأمريكية «لم يقتصر على حقل الزبير في العراق فقط، وإنما من جميع المشاريع التي تشرف عليها الشركة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط العالمية».

من جهته، اعتبر أحمد فاضل، وكيل مدير عام شركة نفط الجنوب، أن دخول شركتهم ضمن إئتلاف المشغل الرئيس للحقل «خطوة مهمة وتجربة جديدة بالنسبة للشركات العراقية وقد تفتح آفاقاً جديدة في هذا المجال».

وقال إن «شركة نفط الجنوب دخلت بديلاً عن شركة اوكسدنتل المنسحبة والتي كانت حصتها 29.95 في المئة من عقد تشغيل حقل الزبير النفطي»، لافتاً إلى أن «شركة نفط الجنوب ستشترك في اتخاذ القرارات الخاصة بتشغيل الحقل، أي أن الكوادر العراقية ستدخل في تنافس جديد مع الشركاء الأجانب في تطوير واستثمار الحقول النفطية، على أن ترفع الكوادر الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 450 ألف برميل يوميا عام 2017».

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي منهل البازي ان «حقل الزبير النفطي الواقع في منطقة الزبير بمحافظة البصرة، كان ينتج 220 ألف برميل يومياً، وأن «احتياطيات الحقل تبلغ أربعة مليارات برميل».

ووفق البازي فإنه «بسبب التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط في السوق العالمية، ارتفع دين العراق إلى عشرين مليار دولار أمريكي لشركات النفطية العاملة فيه بينها الشركات التي انسحبت من حقل الزبير».