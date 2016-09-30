﻿أرسنال وتشلسي يتنافسان على ضم مهاجم الريال موراتا

لندن – الأناضول: دخل أرسنال وتشلسي الإنكليزيان، في مفاوضات مكثفة مع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، لضمه بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الناديين اللندنيين يحاولان بشتى الطرق، التعاقد مع موراتا بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع يوفنتوس الإيطالي، ومرورا بالريال. وخاض موراتا مع يوفنتوس في الموسمين الماضيين 93 مباراة سجل خلالها 27 هدفا، وبعدها عاد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات بين النادي واللاعب.‎

كلوب يعلن الحد الأقصى لسنوات مسيرته التدريبية!

لندن – د ب أ: كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أنه يستبعد بشكل كبير مواصلة العمل في التدريب بعد بلوغه سن الستين عاما. وأشار كلوب إلى أنه يفكر بالفعل في حياته بعد نهاية مسيرته التدريبية، وأعلن أنه يعتزم الاعتزال قبل أن يبلغ 60 عاما. وبدأ كلوب (49 عاما) مشواره التدريبي مع ماينز عام 2001 وقضى فترة ناجحة مع بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل لتدريب ليفربول عام 2015. وأبدى استمتاعه الشديد بالتدريب في ليفربول لكنه اعترف في الوقت نفسه أنه لا يتوقع استمراره في العمل بكرة القدم لأكثر من عشرة أعوام أخرى، وقال: “سيأتي اليوم الذي أرى فيه أن ما قدمته يكفي. يمكنني القول إنه من المستبعد للغاية أنا أواصل التدريب بعد سن الستين”. وأضاف: “بالتأكيد سأعود إلى ألمانيا لأعيش هناك ولكنني لا أعرف إذا كنت سأعود مدربا أم أنني سأعود بعد الاعتزال”.

الإصابة تحرم مونشنغلادباخ من البرازيلي رافاييل

برلين – د ب أ: يفتقد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني خدمات لاعبه رافاييل خلال الفترة المقبلة، عقب تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا. وتعرض رافاييل (31 عاما) للإصابة في وقت مبكر من الشوط الثاني لمباراة مونشنغلادباخ مع ضيفه برشلونة، والتي انتهت بخسارة الفريق الألماني. ولم يكشف مونشنجلادباخ عن الفترة التي سيغيب خلالها رافاييل عن الفريق بالتحديد، حيث كان يكافح مؤخرا للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة التي لا علاقة لها بإصابته الجديدة. ويستعد مونشنغلادباخ، الذي يتذيل المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال بلا نقاط عقب تلقيه خسارتين، لمواجهة مضيفه شالكه في المرحلة السادسة بالدوري الألماني غدا الأحد.

فوز صعب لسيدات ألمانيا في أولى جولات مونديال الأردن

عمان – الأناضول: استهل المنتخب الألماني، مشواره في كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاما، بفوزه على فنزويلا 2/1 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليا في الأردن. وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف جاء عن طريق جوليا غوين في الدقيقة السابعة. وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكنت سيدات فنزويلا تسجيل التعادل في الدقيقة 61 عن طريق ماريا كازورلا، لكن جاءت الدقيقة 74 لتحمل معها هدف الفوز والثلاث نقاط عن طريق كلارا بويهل. وبهذا الفوز، انتزعت سيدات ألمانيا أول ثلاث نقاط لهن في بداية المشوار بالمونديال الكروي. وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين المنتخبين الكاميروني والكندي. وانطلقت فعاليات البطولة العالمية للمرة الأولى في الأردن لتقام بين يومي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي و21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وفازت سيدات اليابان، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، وفرنسا باللقب مرة واحدة لكل منهن.

العراق وإيران في نهائي كأس آسيا تحت 16 عاما

نيودلهي – الأناضول: تأهل منتخبا العراق وإيران للناشئين، لنهائي كأس آسيا لكرة القدم تحت 16 عاما، بعد الفوز على اليابان وكوريا الشمالية (حامل اللقب)، في مباراتي نصف نهائي البطولة المقامة بالهند. وتمكن العراق من الفوز على اليابان 4/2. وأحرز رباعية العراق محمد داود (ثلاثة أهداف) في الدقائق 18 و81 و94، ومنتظر عبدالسادة في الدقيقة 67، فيما جاء هدفا اليابان عن طريق هيروتو يامادا في الدقيقتين 29 و42. وفازت إيران على كوريا الشمالية، 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي. وتقدمت إيران عن طريق محمد شريفي في الدقيقة 19، وعادل لكوريا الشمالية كي تام من ركلة جزاء في الدقيقة 80. ويقام النهائي، الأحد المقبل على ملعب “جاواهرلال نيهرو ستاديوم” بالعاصمة نيودلهي. ويحمل المنتخب الكوري الشمالي لقب البطولة، وحصلت المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2016 التي تقام في الهند أيضا.