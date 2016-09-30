﻿بطولة طشقند للتنس: هيبينو وبليسكوفا يصعدان إلى الدور النهائي

طشقند – رويترز: صعدت التشيكية كريستينا بليسكوفا إلى الدور النهائي في بطولة طشقند المفتوحة للتنس للسيدات.

ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في أوزبكستان فازت بليسكوفا على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و6-صفر لتضمن المنافسة على اللقب. وستلتقي بليسكوفا في المباراة النهائية اليوم مع اليابانية ناو هيبينو المصنفة الرابعة والتي فازت في مباراة الدور قبل النهائي الثانية على المصنفة التاسعة التشيكية دينيسا اليرتوفا 6-2 و6-3.