﻿السلة الأمريكية: عروض تدريبية تنهال على غارنيت مباشرة عقب اعتزاله

واشنطن – رويترز: بعد أسبوع واحد فقط من إعلانه اعتزال اللعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تلقى كيفن غارنيت عرضين للانضمام إلى الطاقم التدريبي لفريقي كليفلاند كافاليرز ولوس انجليس كليبرز.

وظهر غارنيت الذي اعتزل في الأسبوع الماضي بعد 21 موسما في الدوري الأمريكي للسلة خلال تدريب لوس انجليس كليبرز وقدم بعض التعليمات والنصائح التي حازت على إعجاب المدرب دوك ريفرز. وبعد ذلك نقلت صحيفة “لوس انجليس تايمز″ عن المدرب ريفرز قوله: “كيفن غارنيت كان رائعا صباح اليوم وقبل التدريب ألقى محاضرة قيمة للغاية”. وأكد ريفرز الذي فاز غارنيت تحت قيادته باللقب في بوسطن سيلتيكس في 2008 أنه يود أن ينضم غارنيت إلى الطاقم التدريبي لفريقه. وكان تيرون ليو مدرب كافاليرز قال قبل ذلك إنه طاقمه التدريبي يود الحصول على خدمات غارنيت أيضا. ونقلت صحيفة بلين ديلر الصادرة في كليفلاند عن ليو قوله: “تحدثت إليه عن هذا الأمر. وقال إنه غير جاهز بعد… قال ربما أفعل ذلك لكنه لم يحسم أمره حتى الآن”. وسينطلق الموسم الجديد لدوري السلة الأمريكي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.