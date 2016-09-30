﻿غزال وسليماني وسوداني يقودون الهجوم الجزائري

الجزائر – الأناضول: أعلن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، قائمة تضم 24 لاعبا، بينهم 17 محترفا خارج البلاد، استعدادا لمواجهة الكاميرون في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2018.

وسيقود الهجوم الجزائري في مباراة الكاميرون، رشيد غزال وإسلام سليماني والهلال عربي سوداني. وضمت القائمة لحراسة المرمى رايس مبولحي (أنطاليا سبور)، ومالك عسلة، وشمس الدين رحماني. وفي الدفاع: كارل مجاني (ليغانيس الإسباني)، ومهدي زفان (رين الفرنسي)، وفوزي غلام (نابولي الإيطالي)، وهشام بلقروي (الترجي التونسي)، وياسين كادامورو (ريال سوسيداد)، وهواري فرحاني، وجيان مهدي تاهرات، ونصر الدين خوالد، وخثير زيتي. وفي الوسط: سفيان فيغولي (وستهام الإنكليزي)، ورياض بودبوز (مونبلييه الفرنسي)، ومهدي عبيد (ديجون الفرنسي)، وسفير تايدر (بولونيا الإيطالي)، ورياض محرز (ليستر الإنكليزي)، وعدلان قديورة (واتفورد الإنكليزي)، ووليد مسلوب (لوريان الفرنسي)، وياسين براهيمي (بورتو البرتغالي). بينما يقود الهجوم رشيد غزال ( ليون الفرنسي)، وإسلام سليماني (ليستر الإنكليزي)، والعربي هلال سوداني (دينامو زغرب الكرواتي)، وسفيان هني. ويلعب المنتخب الجزائري في التصفيات بالمجموعة الثانية بجانب منتخبات الكاميرون، وكوت ديفوار، ونيجيريا. ويتأهل إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس بالتصفيات.