﻿الأهلي يواصل صحوته ويعبر الشباب بثلاثية مثيرة

أبوظبي – د ب أ: واصل الأهلي صحوته في ، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الثانية، إثر فوزه المثير 3/2 على مضيفه الشباب في الجولة الثالثة. ولم تلعب الأرض مع أصحابها في بقية النتائج، حيث فاز الجزيرة 2/1 على مضيفه الظفرة بالمجموعة الأولى، وتغلب اتحاد كلباء على مضيفه بني ياس 2/صفر في المجموعة الثانية.

وتقدم الشباب بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه المولدوفي لوفانور هنريغو في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل البرازيلي رودريغو دوس سانتوس للأهلي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء أيضا. وأضاف النجم الغاني المخضرم أسامواه جيان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 35، قبل أن يعود هنريغو لهز الشباك مرة أخرى محرزا التعادل للشباب في الدقيقة 61. وواصل جيان تألقه اللافت عقب تسجيله الهدف الثالث للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. وارتفع رصيد الأهلي، الذي تخطى بدايته المتعثرة بخسارته أمام النصر في مستهل مبارياته بالمجموعة، إلى ست نقاط من ثلاث مباريات، ليتربع على صدارة المجموعة مؤقتا، متفوقا بفارق الأهداف على الشباب، المتساوي معه في الرصيد. وضع اتحاد كلباء حدا لنتائجه المهتزة بعدما تغلب 2/صفر على مضيفه بني ياس، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة التاسعة، عقب طرد لاعبه الاسترالي مارك ميليغان لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل اتحاد كلباء النقص العددي ويسجل هدفين عن طريق أحمد عبدالرحمن الحوسني وبكاري كونيه في الدقيقتين 30 و61. وحصل اتحاد كلباء، الذي خسر مباراتيه الماضيتين، على أول ثلاث نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما ظل بني ياس بلا نقاط في قاع الترتيب. وحصد الجزيرة انتصاره الأول في المجموعة الأولى، إثر تغلبه 2/1 على مضيفه الظفرة. وبادر عمر خربين بالتسجيل للظفرة في الدقيقة 43، قبل أن ينتفض الجزيرة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل مبارك بوصوفة وفارس جمعة هدفين للضيوف في الدقيقتين 86 والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وارتفع رصيد الجزيرة إلى أربع نقاط من مباراتين في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الظفرة، الثاني، الذي خاض ثلاثة لقاءات.