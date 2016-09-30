﻿الدوري المصري: الزمالك يجتاز النصر للتعدين بثنائية

القاهرة – د ب أ: استهل الزمالك مسيرته هذا الموسم بالدوري المصري بالفوز 2/صفر على مضيفه النصر للتعدين في المرحلة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز بتروجيت على ضيفه أسوان 2/صفر، وتعادل طلائع الجيش مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لمثله.

وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في المسابقة، ليرتقي إلى المركز الثامن، علما أن لديه مباراتين مؤجلتين أمام الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، فيما ظل رصيد النصر، الوافد الجديد، بلا نقاط، ليقبع في مؤخرة الترتيب. وأحرز أيمن حفني الهدف الأول في الدقيقة 23، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 12. وأضاع الفريق الأبيض فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أضاع لاعبه النيجيري ستانلي أوهاويتشي ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 27، قبل أن يحرز شوقي السعيد الهدف الثاني للزمالك قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع الساعة. واستعاد بتروجيت نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بعدما تغلب على أسوان بهدفين نظيفين. وجاء الهدف الأول عبر النيران الصديقة، بعدما سجل باسم عيد لاعب أسوان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، قبل أن يضيف أسامة محمد الهدف الثاني في الدقيقة 82. وارتفع رصيد بتروجيت، الذي تعادل 1/1 مع الداخلية في المرحلة الماضية، إلى سبع نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد أسوان، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا.

وفرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسه على لقاء طلائع الجيش مع ضيفه الإسماعيلي. وبادر الإسماعيلي بالتسجيل في الدقيقة 58 عن طريق محترفه الغاني إيمانويل بناهيني، قبل أن يتعادل أحمد عيد عبدالملك للطلائع في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وكاد الإسماعيلي أن يخطف النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة، لولا إهدار قائده ونجمه المخضرم حسني عبدربه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة. ورفع طلائع الجيش رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس مؤقتا من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الإسماعيلي، السابع مؤقتا، المتساوي معه في الرصيد من ثلاثة لقاءات.