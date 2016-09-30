﻿الدوري الأوروبي: المزيد من المعاناة للانتر وتوتي يتألق مع روما وفوز صعب ليونايتد

لندن – رويترز: استمرت المعاناة الاوروبية لانتر ميلان الايطالي وخسر 3-1 أمام سبارتا براغ ليتعثر للمرة الثانية على التوالي في الدوري الاوروبي، بينما وضع روما حدا لمتاعبه القارية باكتساح أسترا الروماني 4-صفر.

وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات العديد من الأهداف، إذ سجل كل من فيورنتينا وزينيت سان بيترسبرغ وكراسنودار خماسية في انتصارات كبيرة. لكن بينما توالت الأهداف عبر القارة فإن مانشستر يونايتد واجه صعوبات قبل الفوز 1-صفر على زوريا الاوكراني باستاد “أولد ترافورد”.

ومرت ستة أعوام منذ فاز الانتر بدوري أبطال اوروبا، لكنه لم يلعب في مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة منذ 2012 ويمر الان بسلسلة من الهزائم في مسابقة المستوى الثاني. ويواجه بالفعل مهمة صعبة في تجاوز المجموعة بعد ثاني هزيمة على التوالي هذا الموسم وهي الرابعة على التوالي في البطولة. وبدأ بطل اوروبا ثلاث مرات موسمه في الدوري الايطالي بطريقة جيدة تحت قيادة المدرب الجديد فرانك دي بور لكنه دخل مباراة براغ وهو يتطلع لتجاوز خسارة مفاجئة في الجولة الافتتاحية بالمجموعة 11 على أرضه أمام هابوعيل بئر سبع. لكن آماله تلقت لطمة قوية في غضون 25 دقيقة إذ تأخر بهدفين بعد ثنائية من فاتسلاف كادليتش. وقلص رودريغو بالاسيو الفارق في الدقيقة 71 لكن أي أمل لدى الفريق الايطالي في التعادل تبدد عندما طرد اندريا رانوكيا بعد أربع دقائق أخرى ثم سجل ماريو هوليك الهدف الثالث للفريق التشيكي.

ولم يواجه روما منافس الانتر في الدوري الايطالي متاعب مماثلة وواصل مهاجمه فرانشيسكو توتي تحدي عمره ولعب دورا كبيرا في انتصاره الساحق على أسترا بعد يومين من احتفاله بعيد ميلاده الـ40. وساهم توتي في ثلاثة من أهداف روما، إذ مرر إلى كيفن ستروتمان ليحرز الأول وسدد في العارضة من ركلة حرة لترتد الكرة إلى فيدريكو فاتسيو ليتابعها إلى الشباك قبل أن يرسل تمريرة ذكية إلى محمد صلاح فسجل المهاجم المصري هدف روما الرابع. والهدف الوحيد الذي لم يشترك فيه توتي جاء عن طريق فابيسيو لاعب أسترا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47 ليضع روما حدا لسبع مباريات اوروبية بلا انتصار. كما احتاج مانشستر يونايتد إلى تدخل أحد لاعبيه كبار السن ليهزم زوريا المغمور إذ سجل زلاتان ابراهيموفيتش، الذي سيكمل 35 عاما الاثنين المقبل، هدف الفوز في الشوط الثاني. وأوضح جوزيه مورينيو مدرب يونايتد نواياه باختيار تشكيلة قوية ضمت أيضا بول بوغبا أغلى لاعب في العالم وخوان ماتا وماركوس راشفورد. ونال المدرب البرتغالي المكافأة بتحقيق ثالث فوز على التوالي بجميع المسابقات ليرفع الروح المعنوية في النادي الذي تعرض قبلها لثلاث هزائم متتالية. وقال مورينيو: “أسبوع واحد… ثلاث هزائم. أسبوع واحد… ثلاثة انتصارات. لكنني لم أشعر بالاحباط من الهزائم ولست على القمر بعد الانتصارات الثلاثة”. وأنهى أياكس امستردام سلسلة من خمسة تعادلات متتالية على أرضه في اوروبا بالفوز 1-صفر على ستاندار لييج لينضم إلى شالكه وشاختار دونيتسك وزينيت وأبويل نيقوسيا في تحقيق علامة النجاح الكاملة في مباراتين. وتفوق كراسنودار 5-2 على نيس الذي سجل له الايطالي ماريو بالوتيلي للمرة الخامسة في أربع مباريات، بينما فاز شالكه 3-1 بملعبه على سالزبورغ وانتصر شاختار 2-صفر على ضيفه براغا. وأحرز الكسندر كوكورين مهاجم زينيت هدفين في اكتساح الكمار 5-صفر بينما انتزع أبويل الفوز 1-صفر على مضيفه اولمبياكوس بفضل هدف مبكر سجله بيروس سوتيريو. وحقق فيورنتينا فوزا ساحقا 5-1 على قرة باغ بعدما سجل كل من خوما بابكر وماورو زاراتي هدفين ضد الفريق الأذربيجاني الذي لعب لمدة ساعة بعشرة لاعبين عقب طرد إلفين يونس زادة.