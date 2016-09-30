﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يسعى إلى استعادة مجده المحلي بعد التعثر الأوروبي

برلين – د ب أ: بعد تعرضه للهزيمة الأولى في الموسم الحالي يتطلع بايرن ميونيخ لمواصلة حملته المثالية في الدوري الألماني عندما يلاقي ضيفه كولون الثالث، اليوم في المرحلة السادسة.

وخسر البايرن الأربعاء على ملعب اتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، في أول هزيمة للفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي. وقد يقلص كولون الفارق الذي يفصله عن المتصدر إلى نقطة واحدة، في حال حقق الفوز على ملعب “اليانز ارينا”. ويسعى كولون للثأر من البايرن الذي فاز عليه في آخر ست مباريات بينهما. وقال يوناس هيكتور مدافع كولون: “ندرك أنها لن تكون مباراة سهلة. لكننا نشعر بالإثارة بسبب التطورات التي حدثت في الفريق في المباريات الأخيرة”. ولم يخسر كولون تحت قيادة مدربه بيتر ستويغر في آخر عشر مباريات في البوندسليغا منذ نهاية الموسم الماضي، ويؤكد هيكتور أن فريقه سيخرج لمواجهة البايرن بعقلية الفوز. وفاز البايرن في جميع مباريات الخمس بالبوندسليغا وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه مرة وحيدة، ومن المستبعد أن يتأثر الفريق بالهزيمة التي مني بها على ملعب اتلتيكو. وقال أنشيلوتي: “لقد تحكمنا في المباراة، لكننا افتقدنا إلى الرغبة والتصميم في المواجهات الفردية”. وأضاف: “لقد فقدنا الاستحواذ على الكرة كثيرا ولعبنا بشكل بطيء، كان علينا أن نلعب بشكل أسرع وأن نستغل الفرص التي سنحت لنا أمام أتلتيكو بشكل أفضل، لم يكن عرضا جيدا، رغم ذلك كانت مباراة واحدة والأمور ستكون أفضل في المرة التالية”.

ومن جانبه تعادل بوروسيا دورتموند الوصيف مع ضيفه ريال مدريد 2/2 في مباراة مثيرة، ويواجه مباراة أخرى صعبة على ملعب مضيفه باير ليفركوزن الذي تعادل بصعوبة مع موناكو الفرنسي 1/1 في دوري الأبطال أيضا. ومنذ الهزيمة أمام لايبزيغ، سجل دورتموند 14 هدفا خلال ثلاث مباريات، فيما جاء التعادل مع الريال بعد الفوز على ليغيا وارسو بستة أهداف نظيفة في دوري الأبطال. ويسعى هامبورغ لتحقيق فوزه الأول في الموسم حين يسجل ماركوس جيسدول ظهوره الأول في منصب المدرب منذ خلافة برونو لاباديا، على ملعب هيرتا برلين اليوم. ويلتقي شالكه في مواجهة صعبة مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد، في ظل سعي الفريق لتحقيق فوزه الأول بعد خمسة هزائم متتالية. ويلتقي اليوم انغولشتات مع هوفنهايم ودارمشتات مع فيردر بريمن وفرايبورغ مع اينتراخت فرانكفورت، في الوقت الذي يلتقي فيه فولفسبورغ مع ماينز الأحد.

الدوري الفرنسي: مواجهة مثيرة بين سان جيرمان وبوردو

باريس – الأناضول: يحتضن ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية، اليوم، مباراة قوية بين باريس سان جيرمان وبوردو، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الفرنسي.

ويسعى فريق العاصمة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومحاولة العبور بالمباراة إلى بر الأمان وانتزاع نقاطها الثلاث، خاصة وأنه يملك في رصيده 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن بوردو الخامس، ومن المنتظر أن يشعل تقارب النقاط بين الطرفين، من حساسية المواجهة.

ويدخل سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على لودوغوريتس رازغراد البلغاري 3/1 بثاني جولات دوري أبطال أوروبا. ويسعى فريق العاصمة، لتحقيق الفوز الأول على بوردو منذ 2014، عندما تغلب وقتها بثلاثية نظيفة، كما يحاول العبور من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية من تولوز بهدفين دون رد، واستعادة التوازن في المسابقة ورحلة الدفاع عن لقبه المحلي. أما بوردو فيسعى بشتى الطرق لمواصلة صحوته التي بدأها الموسم الجاري، والتقدم خطوات للأمام نحو قمة المسابقة.

وضمن الجولة ذاتها، يحل موناكو الوصيف برصيد 16 نقطة، ضيفا على ميتز السادس برصيد 13 نقطة. كما يسعى نيس المتصدر برصيد 17 نقطة لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على قمة الدوري عندما يستضيف لوريان السابع عشر برصيد 6 نقاط، ويلعب ليل مع نانسي، ونانت مع باستيا، وديجون مع مونبلييه، وكان مع تولوز، وأنجيه مع مارسيليا، وليون مع سانت ايتيان.

الدوري التركي: إيتو يعود الى تدريبات أنطاليا سبور بعد العفو عنه!

أنطاليا – الأناضول: عاد النجم الكاميروني، صامويل إيتو، للمشاركة في تدريبات فريقه أنطاليا سبور التركي، عقب إصدار قرار عفو من إدارة النادي..

وشارك إيتو مساء الخميس، في تدريبات فريقه استعدادا للقاء منافسه غلاطة سراي الأحد، ضمن الجولة السادسة للدوري التركي. وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أبعدت إدارة أنطاليا سبور إيتو عن الفريق، بسبب تدوينة على موقع “انستغرام”. وقال النادي إن إيتو وجّه التهمة لإدارة أنطاليا سبور وبعض الكتاب الرياضيين، بمعاملة اللاعب بسوء وعدم احترامه وكتابة مقالات كاذبة بشأنه. وقال إيتو قبلها بيومين، عبر تدوينة نشرها باللغة التركية على انستغرام: “تذكير: لا أعرف هل بعضهم لا يحترمني لأنني أسود، لكنني لن أنجر لهذا، ولن أنزل من مكانتي”. وأضاف إيتو أن “الموسم الجاري هو الثامن عشر لي في الملاعب، دائما قمت بعملي بجد واجتهاد، ولهذا السبب فزت بالكؤوس والجوائز وحققت نجاحات كبيرة، وسأواصل تحقيق النجاح، لن أتشاجر مع أحد من أجل مصالح أنطاليا سبور، لأن الفريق هو المهم لي الآن، البعض اشترى كُتّابا لنشر أخبار كاذبة لتشويه اسمي، علينا احترام بعضنا بعضا، ومن لا يحترم الآخر لا يستحق الاحترام”.