﻿عودة رونالدو وسانشيز الى تشكيلة البرتغال

لشبونة -رويترز: عاد كريستيانو رونالدو وريناتو سانشيز إلى تشكيلة البرتغال بعد تعافيهما من الإصابة، بينما طالب المدرب فرناندو سانتوس لاعبيه بإيقاف الأجواء الاحتفالية عقب إحراز لقب بطولة أوروبا 2016.

واختار سانتوس التشكيلة لخوض تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل مع أندورا ثم في ضيافة جزر الفارو. ويعتقد سانتوس أن الفريق لم يكن في قمة تركيزه في بداية مشواره بالتصفيات عندما خسر 2-صفر أمام سويسرا. وقال: “يجب أن نخرج من الأجواء الاحتفالية بعد التتويج الأوروبي… حدثت حالة من التراخي ويجب ألا يتكرر ذلك”. وأضاف: “يجب أن ندرك أن مشوار التصفيات يختلف تماما عن البطولة. ليست لدينا فرصة التجمع لمدة 50 يوما… نلعب مرة واحدة كل شهر واحد ويعود اللاعبون إلى أنديتهم”. وغاب رونالدو قائد البرتغال والهداف التاريخي لبلاده وسانشيز لاعب الوسط عن لقاء سويسرا بسبب عدم تعافيهما بشكل تام من الإصابة عقب مشوار التتويج ببطولة أوروبا. وضمت تشكيلة البرتغال لاعبا واحدا فقط لم يسبق له خوض أي مباراة دولية هو جيلسون مارتينز مهاجم سبورتنغ لشبونة. وتلعب البرتغال على أرضها مع أندورا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن تلعب في ضيافة جزر ألفارو بعدها بثلاثة أيام.